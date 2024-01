escuchar

En la casa de Gran Hermano (Telefe), los competidores habitualmente comparten prendas de ropa, maquillajes o productos de belleza. Sin embargo, una imprudente actitud de Agostina sorprendió y preocupó a todos en redes sociales.

Resulta que la expolicía es diabética y decidió, como es común, medirse el azúcar en sangre. No obstante, quiso mostrarle a su compañera Lucía lo que se sentía pincharse para medirse. La preocupación de los usuarios de redes sociales surgió a partir de que la joven utilizó la misma aguja con la que ella se había medido, cuestión de irresponsabilidad sanitaria.

Sobre esto, la médica pediatra, Catalina, se volvió loca. “Chicas no se pueden compartir las agujas, ¿sos loca bol***?”, le arremetió Catalina a lo que Agostina respondió: “Ay, no pasa nada, no tengo HIV, ya me hice estudios. “Una locura que haya usado la misma aguja para pinchar a la compañera. Y le dice ‘quedate tranquila que no tengo Sida’. Locura total”, destacó un comentario en X.

Luego, sacó otra aguja para medirse ella misma. “Te la tiro, seguro tengo entre 300 y 400″, aseguró, a lo que Catalina le dijo que dejara de gastar agujas si ya se había medido hoy, ya que los diabéticos suelen medirse entre una y dos veces por día, dependiendo de lo que hayan consumido.

Lucía se sorprendió con el resultado de Agostina. A ella le había dado 97 y Agostina le dijo que “podía darle hasta 110″. Sobre su resultado, la expolicía, a la cual le dio 388, le dijo a Denisse que podía “llegar a morirse si se pasaba de 700″.

Denisse le preguntó si ya se iba a poner la inyección para regular los niveles, a los que Agostina le dijo que se la pondría recién a la noche. “Todo mal estás haciendo”, le reprendió Catalina. “Mi páncreas no produce la insulina que producen todos los cuerpos”, contó la policía a lo que Lucía le preguntó “qué era la insulina”.

Agostina buscó la respuesta de Catalina para explicar qué es la insulina. Se trata de una hormona que produce el páncreas que ayuda a mover la glucosa en la sangre desde el torrente sanguíneo a sus células, donde se utiliza como energía. La glucosa proviene de muchos alimentos. Es la principal fuente de energía de su cuerpo. “Mi páncreas no la genera, por eso yo me inyecto insulina para generarla”, contó Agostina.