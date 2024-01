escuchar

El lunes por la noche, se realizó la tercera gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe). Carla De Stefano; Catalina Gorostidi; Florencia Cabrera; Juliana Scaglione; Lisandro Navarro; Sabrina Cortez y Williams López se disputaron el voto del público para continuar en juego. En medio de la comunicación por parte de Santiago del Moro sobre los resultados, el joven de 20 años sufrió una descompensación, por lo que requirió asistencia médica.

Desde el comienzo del ciclo, la dura vida de Williams López se ganó el cariño del público, al revelar que pasó por duros momentos en la infancia, atravesando una complicada situación económica familiar. Y además, indicó que entró a Gran Hermano para cumplir su sueño de poder ir a la universidad. Sin embargo, aquella empatía de la audiencia desapareció en los últimos días por diversas actitudes que mostró el joven, y que no cayó en gracia, dentro y fuera de la casa, tal como se demostró en la votación telefónica que dio paso a su eliminación.

Williams fue uno de los nominados de la tercera gala de GH (Captura video)

Pero antes de saber el resultado que lo dejaría fuera de juego, el “gaucho” sufrió una descompensación tras la comunicación en vivo con Santiago del Moro, en la que anunció que Carla De Stefano era la primera salvada del público. Al conocer esta información, se dirigió hacia el confesionario en búsqueda de ayuda.

Fue en la segunda comunicación desde la casa con el conductor, que sus compañeros dieron a conocer que se encontraba recibiendo asistencia médica, aunque mantuvieron en resguardo qué era lo que le sucedía. En ese momento, Florencia Cabrera fue la segunda salvada. Y fue en el próximo diálogo que Williams apareció frente a cámara y dio su testimonio sobre lo ocurrido.

“Ahora mejor. La pasé re mal. Me faltaba el aire, me dolía el pecho. Me dijeron los médicos que era ansiedad y nervios”, explicó el joven al llevar tranquilidad ante el conductor, quien remarcó que la asistencia médica puede utilizarse en cualquier momento. Asimismo, Santiago indicó que los momentos de tensión son parte del juego, y pidió que “no lo tomen como vida o muerte”.

Tras atravesar este complicado momento, el juego continuó y el público a través del voto telefónico eligió con el 41,3% de los votos que el tercer eliminado fuera justamente Williams.