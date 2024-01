escuchar

Sol Pérez es en una de las incorporaciones de Gran Hermano como panelista de El debate (Telefe), rol en el que debutó en la emisión de 2022. Con el reestreno del reality, continúa con sus análisis del juego de los participantes, pero además se lleva todas las miradas del público con sus llamativos looks. El martes por la noche volvió a ser el centro de atención por el particular accesorio que eligió para darle la bienvenida al 2024.

Desde las prendas tendencia de la temporada, hasta homenajes a reconocidas figuras del mundo del espectáculo, todo sirve de inspiración para los outfits que elige Sol Pérez para cada noche en El debate y, por supuesto, no pasa desapercibida con ninguno de ellos.

Looks le dio la bienvenida al 2024 con sus aros (Foto Instagram @lasobrideperez)

El 2 de enero, lució un look total black compuesto por un top unido con finas tiras a una falda tubo, todo de cuero. Pero, sin dudas, fueron sus aros los que se llevaron todas las miradas, ya que se trataban de accesorios colgantes plateados con los números 2024, en una clara alusión al nuevo año al que se le dio la bienvenida el lunes.

El meme que Sol Pérez compartió sobre su look (Foto Instagram @lasobrideperez)

Completó el look el cabello recogido, lo cual resaltaba aún más los aros. Como suele suceder, recibió diversos halagos en las redes sociales. “El look de Sol Pérez es completamente iconic” y “Los looks de Sol Pérez me dan esperanzas en la humanidad”, fueron algunos de los comentarios al respecto. Luego, en su cuenta de Instagram, la panelista compartió un gracioso meme relacionado con su look.