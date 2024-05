Las impactantes revelaciones que hizo el actor Jeremy Renner sobre el accidente que casi le cuesta la vida

Escuchar

El 2023 no comenzó de la mejor manera para Jeremy Renner, ya que el 1 de enero de aquel año sufrió un grave accidente que casi termina con su vida. Después de una larga lucha para recuperarse, el reconocido actor visitó el programa de Jimmy Fallon y brindó detalles impactantes sobre el día en el que una máquina quitanieves de siete toneladas se le cayó encima.

Imágenes del rescate del actor Jeremy Renner después del accidente de enero de 2023

Todo comenzó cuando quiso intentar que la barredora aplastara a su sobrino y esta se le salió de control, tanto que quedó atrapado sobre una de sus ruedas. “Se me fue de las manos e iba a aplastarlo”, mencionó con seriedad en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC).

Pese a que las heridas fueron múltiples, recordó una muy crítica, que impresionó a muchos: “Te ves un ojo con el otro porque se me salió el globo ocular”. En ese momento, el actor se concentró en intentar respirar y no entrar en pánico: “Tuve que exhalar con todas mis fuerzas para poder volver a aspirar aire. No sabía que tenía un pulmón reventado, pero solo tenía que respirar. Si no, me hubiera muerto, olvida lo del globo ocular y los huesos rotos”. Además, en la entrevista contó que tiene una prótesis en la pierna izquierda y que parte de su cara y espalda son “de metal”.

El intérprete de Clint Barton en Avengers aseguró que desde aquel dramático episodio comenzó a ver la vida con otros ojos. “Sé que es imposible que tenga un mal día el resto de mi vida, ese es mi regalo”, reflexionó. Sin embargo, admitió que los recuerdos del accidente aún lo atormentan. “Revivo todas las noches lo que pasó, está en mis sueños”, se sinceró.

Revelan que Jeremy Renner “murió” por varios segundos tras accidente con una máquina de nieve Captura de video https://www.youtube.com/watch?v=j4-HGKjSdvA

A sus 53 años, Renner siente que volvió a nacer y cree que puede lograr todo lo que se proponga. Debido a esto es que retomó su carrera y está trabajando en la serie Mayor of Kingstown, un thriller policial de Paramount.

Jeremy Renner “estuvo muerto” por varios segundos

A mediados de abril de este año, trascendió la noticia de que Renner habría “estado muerto” por unos segundos en la clínica en la que permaneció internado veinte días debido a sus 38 fracturas. En una entrevista para el medio The Direct, Michael Beach, quien comparte créditos con Renner en la serie Mayor of Kingstown, reveló que el percance provocó que el corazón de su compañero dejara de latir por varios segundos, por lo que fue declarado sin vida.

“¡Jeremy (Renner) es un caballo de guerra! Me refiero a que ese tipo, ya sabes, se rompió 38 huesos. En realidad murió, lo cual no supe hasta que me lo dijo”, expresó.

Jeremy Renner sufrió un severo accidente y recientemente se reveló la llamada con la que su vecino pidió ayuda al 911

Incluso, destacó que el intérprete de Hawkeye, desde el hospital, iba avisando al elenco sobre su evolución y, a pesar de que su recuperación ha sido lenta, su fuerza y determinación es digna de admirarse.

“Dijo que cada semana se sentía más y más fuerte, y no ha habido interrupciones (en las grabaciones) debido a sus habilidades físicas o no. Es un gran tipo, y es realmente tan duro como un clavo”, completó.

LA NACION

Temas Celebridades