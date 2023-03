Las películas ganadoras del Oscar 2023, según los últimos pronósticos: qué dicen las apuestas

escuchar

Oficialmente comenzó la cuenta regresiva para el evento más importante del mundo del cine. Este domingo 12 de marzo, a partir de las 21, comenzará la 95° edición de los Premios Oscar, en medio de una gran expectativa por conocer quiénes son los galardonados del año. Si bien las distintas instancias de la temporada de premios dieron algunos indicios de lo que podría suceder, algunos fanáticos comenzaron a apostar por quién podría llevarse la máxima distinción de la noche: mejor película. Y los números dicen mucho.

A través de distintos espacios y desde hace varias semanas, los cinéfilos comenzaron a debatir sobre cuál sería la cinta que se lleve el Oscar a mejor película. Cabe recordar que la ganadora del 2022 fue CODA, de Amazon Prime Video. Este año las nominadas son diez y cada una tiene algo particular que la caracteriza y por lo cual consiguió la tan ansiada candidatura.

Los espíritus de la isla, una de las grandes candidatas según las apuestas

Las nominadas al Oscar como mejor película son: Tár; Elvis; Top Gun: Maverick; Avatar: El camino del agua; El triángulo de la tristeza; Ellas hablan; Los Fabelman; Sin novedad en el frente; Los espíritus de la isla; y Todo en todas partes al mismo tiempo.

Si bien aún faltan un par de horas para conocer el resultado, algunas aparecen como más favoritas que otras. El sitio Bplay permite apostar por cuál de las 10 se llevará el premio y la recompensa que tiene cada una de las nominadas da cuenta de lo que podría pasar el domingo, por los menos para los fanáticos.

Todo en todas partes al mismo tiempo - Tráiler

Según el sitio de apuestas, quien tendría más chances de ganar como mejor película, porque “paga” menos, sería Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything everywhere all at once), la cinta que se posicionó como una de las indiscutidas favoritas de la temporada. En un segundo lugar, se ubica Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin). Asimismo, en esa terna, aunque con un poco más de distancia, está Los Fabelman (The Fabelmans), dirigida por Steven Spielberg.

Según las apuestas, Todo en todas partes al mismo tiempo se perfila como mejor película en los Oscar (Foto: Biplay)

En cuanto a la oportunidad del resto de las cintas, según el sitio de apuestas, se ubicaron en orden decreciente de posibilidades: Top Gun: Maverick; Sin novedad en el frente (All quiet on the western front) - la cinta que compite con Argentina,1985 como mejor película internacional- y Tár, protagonizada por Cate Blanchett, una de las favoritas en la categoría de mejor actriz.

En cuanto a las que menos chances tienen, según las apuestas son: Elvis, Ellas hablan (Women talking), El triángulo de la tristeza (Triangle of sadness) y Avatar: El camino del agua (Avatar: The way of water). Si bien, según el sitio, la ganadora sería la cinta dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, lo cierto es que habrá que esperar hasta el domingo para conocer el resultado final.

LA NACION