Cómo ver los Oscar 2023 en Estados Unidos

La ceremonia de los Oscar es una de las más esperadas y populares entre los cinéfilos, que este domingo 12 permanecerán pegados a la pantalla para seguir la transmisión, una de las más caras y más vistas a nivel mundial cada año. La gala será una vez más en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Desde EE.UU., para disfrutar de todos los detalles desde casa, habrá varias opciones.

¿Dónde y a qué hora ver los Oscar en EE.UU.?

La cadena de televisión abierta ABC transmitirá los Oscar en directo a las 20 hs ET (hora del este). La emisión puede seguirse por TV directamente, así como en el sitio web y en la aplicación de ABC. Para estas dos últimas opciones será necesario autentificar el proveedor de TV.

¿Dónde ver los Oscar por streaming?

Quienes no tengan servicio de TV por cable ni antena digital para sintonizar ABC, podrán ver los Oscar a través de los servicios de streaming de AT&T TV, Hulu + Live TV, YouTube TV , FuboTV y HBO Max. Algunos de estos ofrecen pruebas gratuitas.

¿A qué hora será el preshow?

La máxima fiesta del cine comenzará con el programa On The Red Carpet Live: Countdown to Oscars 95. Esta transmisión comenzará a partir de las 13 hs ET, también por ABC.

Los encargados del preshow serán Linsey Davis, Whit Johnson, Chris Connelly, Kelley Carter, Elizabeth Wagmeister, Clayton Davis de Variety, así como el estilista de celebridades Joe Zee.

¿Quién será el anfitrión de los Oscar?

Por tercera vez, el presentador será Jimmy Kimmel. El comediante también estuvo a cargo de los Oscar en 2017 y 2018, por su desempeño en ambas recibió dos nominaciones al Emmy. En 2017 por Mejor Programa de Clase Especial y en 2018 por Mejor Especial de Variedades en vivo.

Por tercera ocasión, el comediante Jimmy Kimmel será el anfitrión de los Oscar Instagram/theacademy

¿Cuáles son las películas nominadas de este año?

La Academia anunció las nominaciones de los Oscar el pasado 24 de enero. En ellas destacó Todo en todas partes y al mismo tiempo con 11 nominaciones en total. Le sigue Sin novedad en el frente y Los espíritus de la Isla, con nueve nominaciones cada una.

Las nominadas a Mejor Película son:

Sin novedad en el frente

Avatar: el camino del agua

Los espíritus de la isla

Elvis

Todo en todas partes al mismo tiempo

Los Fabelman

TÁR

Top Gun: Maverick

El triángulo de la tristeza

Ellas hablan

Este domingo, en vivo desde Los Ángeles, California, se entregan los Oscar, a lo más destacado del cine en el último año Toby Canham - Getty Images North America

¿Quiénes presentarán cada categoría?

La primera lista de presentadores dadas a conocer por la Academia menciona a Riz Ahmed, Ariana DeBose, Troy Kotsur y Questlove. Además, llegarán al escenario Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Zoe Saldaña y Donnie Yen.

¿Quiénes estarán a cargo de los shows musicales?

Como cada año, en la noche suenan las distintas canciones originales nominadas. En la lista de artistas destaca Rihanna, quien recientemente conquistó al público del Super Bowl con su presentación durante el medio tiempo. Este domingo, en los Oscar, las presentacionesserán las siguientes:

Sofia Carson y Diane Warren interpretarán “Applause” de Tell It Like a Woman.

Rihanna interpretará “Lift Me Up” de Black Panther: Wakanda Forever.

Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava interpretarán “Naatu Naatu” de RRR .

David Byrne, Son Lux y Stephanie Hsu interpretarán “This Is A Life” de Todo en todas partes y al mismo tiempo.

