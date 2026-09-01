Las primeras horas de Tini en México, tras la ruptura con su papá Alejandro Stoessel

“El show debe continuar”, reza la frase popularizada por Freddie Mercury y por estos días, bien aplica para Tini Stossel, que en medio del escándalo y la ruptura con su papá Alejandro tras darse cuenta que ni su dinero ni los derechos de su imagen estaban a nombre de ella, se encuentra en plena cuenta regresiva para una nueva etapa de su gira con el festival Futttura. En las últimas horas, la ex Violetta llegó a México para comenzar su tour el próximo miércoles 2 de septiembre en Guadalajara.

Y un día, volvió al ruedo

A menos de una semana de que el escándalo se hiciera público y que se dieran a conocer detalles de la auditoría que la artista hizo y que dejó en evidencia los movimientos de su padre, la estrella del pop reapareció en redes sociales, donde cosecha más de veinte millones de seguidores. Lo hizo reposteando en sus historias postales de su cuenta paralela (latriplete_). “Dos días Guadalajara”, escribió junto con un carrusel de trece fotos y videos hechos desde el Arena de la ciudad mexicana. Allí se la puede ver con su equipo de colaboradores y bailarines ensayando coreografías y reconociendo el espacio.

Más que sugerente teniendo en cuenta la situación personal y familiar por la que atraviesa, es el tema que eligió cantar en uno de los videos del back. Se reata del corte de Un mechón de pelo, “Me voy”. “Por eso me voy/Así que no me extrañes/Antes de que me dañen/Cambiando lo que soy/Me encanta este desaire/Este mi último baile”, reza la canción que en el video que compartió canta de rodillas en el piso. Otra de las imágenes contiene el setlist de la gran noche de su regreso, aunque está blureado, para mantener la sorpresa del público que se hará presente en el show. Es que en las últimas horas mucho se especuló respecto a la lista de hits que interpretaría y fundamentalmente si escogerá o no el tema “Pá” que escribió en el 2023 y lanzó un año después, especialmente dedicado a Alejandro Stoessel que venía de superar un duro momento de salud luego de haber estado internado varias semanas en terapia intensiva.

En menos de tres horas, el mencionado posteo alcanzó los cien mil me gusta y casi cuatro mil repost y otro tanto de comentarios. Pero entre ellos había uno muy especial, el de su pareja Rodrigo de Paul que escribió: “Cada día más buena”. En este punto vale la pena recalcar que si bien él la estuvo acompañando en todo el proceso de separación de la representación de su padre, nunca habló del tema. Maria Becerra, con quien hizo el hit “Miénteme” firmó con un “Te amo”.

Anteriormente la protagonista de Quebranto se había reportado a través de una historia compartida también desde la cuenta de la triple T donde se geolocalizó en Guadalajara y con una foto de ella tomando un café escribió: “Mis amores ya nos vemos”.

Sin sold out y con 2x1

Tini dará tres shows en México antes de presentarse el 15 de septiembre en El Salvador. El primero de los conciertos será este miércoles en Guadalajara y aunque faltan menos de 48 horas para la gran fiesta, aún no se vendieron todas las entradas. Incluso desde las redes de la productora organizadora del festival promocionan los últimos mil boletos con un 2x1. Lo mismo ocurre con la fecha del 7 en Monterrey, donde según la web, aún quedan mil quinientas entradas sin vender. En el medio, específicamente el 4, se presentará en Ciudad de México con sold out y repetirá fecha a fines de octubre.

Tini World Tour: 2 de septiembre en Guadalajara

En este tramo de su gira, estará también en Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Guatemala y Venezuela, cerrando a fines de octubre para retomar el 19 de enero en España. El festival Futttura, donde la artista repasa “todas sus eras”, desde que empezó su carrera con Violetta hasta su último disco Un mechón de pelo, comenzó el año pasado con nueve fechas en Tecnópolis, donde asistieron en total unas trescientas mil personas. Además de los shows que dio este año en Rosario, Córdoba, Salta, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú.

¿En primera persona?

Sin dudas el escenario es el espacio que mejor le sienta y por eso se cree que será allí, sobre el suelo guadalajarense donde hable y cuente su versión de todo lo que trascendió en los últimos días sobre sus finanzas, sus regalías y fundamentalmente sobre su relación con su papá Alejandro Stoessel, quien la representó desde sus catorce años hasta hace tres meses. Por ahora, ninguna de las partes se refirió al conflicto ni emitió ningún comunicado al respecto como se especuló en un comienzo.

Mariana Muzlera, mamá de Tini, fue la única integrante de los Stoessel que habló y lo hizo a través de un mensaje que le envió al periodista Daniel Ambrosino, en el que defendió a su marido. “Alejandro es el mejor papá del mundo y, como profesional, no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto; es un tipo impecable, con valores, ética y moral indiscutible. Lo digo yo que lo conozco desde los 17 años” escribió.

El domingo salió una nota que Martina brindó para el ciclo Pop con Cami, de El Salvador, donde se presentará en dos semanas. Sin embargo, por el tenor de la entrevista y por el comentario de la periodista que aseguró que había “esperado días para poder compartirla”, todo daría a entender que fue grabada antes de que el conflicto estallara. Allí contó cómo será su show, pero además habló de la importancia de ir a los lugares oscuros para reencontrarse y soltar.

“Creo que todos estamos siempre pasando por algo, en un proceso de soltar, de animarte a volver a ese lugar oscuro. A mí me parece lo más mágico del mundo, porque me pasa con mis artistas preferidos que me hacen replantearme muchas cosas. Y eso es muy mágico la verdad”, dijo la cantante y hoy, sabiendo por todo lo que estaba pasando puertas adentro, sin dudas sus palabras se resignifican.