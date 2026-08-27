Qué pasó con Tini Stoessel y su papá: todo lo que se sabe de la interna familiar por el patrimonio de la artista

La relación entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, atraviesa un momento de tensión después de más de una década en la que ambos estuvieron estrechamente unidos no solo por la relación familiar sino también por un vínculo profesional.

El productor acompañó a su hija desde sus exitosos comienzos en Violetta y durante buena parte de su consolidación como cantante, pero hace unos meses dejó de ser su representante, según pudo saber LA NACION. Además, la artista habría encargado una auditoría privada para conocer en detalle cómo está organizado actualmente el patrimonio que construyó durante su carrera.

Según trascendió a través de distintas versiones, uno de los principales puntos que habría surgido de esa revisión es que la cantante no tendría participación accionaria ni control directo sobre algunas de las sociedades que administran ingresos vinculados con su música, su imagen, contratos comerciales y espectáculos.

Tini y Alejandro Stoessel

La cifra a la que se hace mención en relación al patrimonio de la intérprete de “La triple T” rondaría los 70 millones de dólares. La situación habría comenzado a llamar la atención de Tini a partir de episodios relacionados con el manejo habitual de su dinero. Uno de ellos fue el límite de 5.000 dólares mensuales que, según trascendió, tenía en una tarjeta de crédito administrada por su familia. La cantante habría descubierto esa restricción al intentar realizar una compra y, a partir de ahí, habrían comenzado a surgir interrogantes sobre quién tiene el control de sus bienes.

Otro de los puntos que habría generado tensión estuvo relacionado con una propiedad en Miami. Según algunas informaciones, Alejandro Stoessel se habría opuesto a que su hija comprara una vivienda allí para estar más cerca de su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul, quien reside en esa ciudad por su actividad deportiva.

Según trascendió, Tini habría decidido pausar su carrera luego de su boda con De Paul

En medio de los preparativos de su casamiento con el jugador, también se apunta a que el padre de la artista habría insistido en la necesidad de firmar un acuerdo prenupcial de separación de bienes, algo que podría haber alimentado aún más la interna familiar.

Por otro lado, en relación a la auditoría, se habría detectado que algunos ingresos derivados de la carrera de la cantante eran canalizados a través de sociedades en las que Tini no tendría participación ni control. También trascendió que existirían contratos relacionados con futuros trabajos discográficos cuyos beneficios serían cobrados por sociedades sobre las que la artista no tendría control directo.

Según las mismas informaciones, “en algunos casos, y por pedido de las propias firmas contratantes, ella afirmó que aceptaba la intervención de esas empresas, pero nunca le cedió sus derechos, ni los de su imagen, ni los comerciales”.

Entre las sociedades vinculadas con los negocios de la familia también apareció mencionada QTV, una empresa fundada por Alejandro y Francisco Stoessel, hermano de Tini, según información difundida por Marina Calabró. Esta entidad concentraría parte de la actividad relacionada con derechos de imagen y otros negocios.

Mientras crecen las especulaciones, desde el entorno de Alejandro Stoessel señalaron que no existiría una pelea entre padre e hija y que el proceso responde a una reorganización patrimonial vinculada con el próximo matrimonio de la cantante.

En el programa LAM (América TV), un allegado al productor aseguró que Tini está “ordenando todo su patrimonio para la boda” y que necesita determinar “claramente sus bienes propios antes de casarse”. La misma fuente también dijo que ambos mantienen el diálogo.

Hasta ahora, ni la artista ni su padre hablaron públicamente sobre la situación, un hermetismo que alimenta las especulaciones en torno a un distanciamiento entre ambos.