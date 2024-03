Escuchar

Sin duda alguna, uno de los momentos más esperados de los Oscar era la performance de Ryan Gosling y lo cierto es que no decepcionó. El actor interpretó “I’m Just Ken”, nominada a Mejor Canción Original, junto a Mark Ronson -quien compuso el tema junto a Andrew Wyatt- y no solo hizo cantar a Greta Gerwig, Margot Robbie y America Ferrera, sino que también tuvo un momento a lo La, La, Land, con Emma Stone. Además, compartió el escenario con Slash y Wolfgang Van Halen. Su presentación causó furor y revolucionó las redes sociales.

Gosling fue una de las estrellas de la noche. No solo estuvo nominado a Mejor Actor de Reparto por su papel de Ken en Barbie, sino que también interpretó “I’m Just Ken”. Si bien la canción no ganó en la categoría -se impuso “What Was I Made For?”, también de la cinta, pero interpretada por Billie Eilish- la performance de Gosling será recordada por muchos años más. Y lo cierto es que no solo las celebridades bailaron en el Dolby Theatre, sino que desde sus casas, los fanáticos aplaudieron de pie e inundaron las redes con los infaltables memes.

Los mejores memes de la performance de Ryan Gosling en los Oscar (Foto: X)

“Ryan Gosling se acaba de robar la noche de los Oscar con su número de ‘I’m just Ken’. Icónico”; “Yo en mi casa armando un escándalo porque Ryan Gosling está cantando ‘I’m Just Ken’ en los Oscar” y “Hasta que hicieron algo entretenido por Dios. Gracias Ryan Gosling y Slash”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de X. Además de Slash y Wolfgang Van Halen también estuvieron Simu Liu, Kingsley Ben-Adir y Ncuti Gatwa, los otros “Ken”.

Yo en mi casa armando un escándalo porque Ryan Gosling está cantando “Im just Ken” en los #Oscars pic.twitter.com/ZLomKISSmL — Chocomilk de Coco🧸🍫 (@chocomilkdecoco) March 11, 2024

COMO VAS A TRAER A SLASH Y A CANTAR CON EL CAST Y EMMA STONE RYAN GOSLING #Oscarspic.twitter.com/6RQvjDdThk — agustina (@swiftscaloneta) March 11, 2024

Asimismo, otros usuarios destacaron: “El mejor momento de la noche a años luz del siguiente: ‘I’m just Ken’”; “Como vas a traer a Slash y a cantar con el cast y Emma Stone” y ”Todos tranquilos con ‘I’m Just Ken’ hasta que Ryan Gosling le dio el micrófono a Emma Stone”. Y es que, en medio de la presentación, el actor bajó del escenario y tuvo un momento único con la actriz, por lo que muchos recordaron la icónica dupla que conformaron en la película ganadora del Oscar, La La Land.

Uno de los mejores momentos de los Oscar, la presentación de "I'm Just Ken" (Foto: X)

Todos tranquilos con Im Just Ken hasta que Ryan Gosling le dio el micrófono a Emma Stone 🥹 #Oscars pic.twitter.com/88wFxyYRkj — Novelo 🇨🇴🍿 (@_NovelaGrafica) March 11, 2024