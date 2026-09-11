Las secuelas del 11-S a 25 años: el documental que explica cómo el atentado transformó a toda una generación

Hoy se cumplen 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ese día fatídico en el que dos aviones secuestrados por Al-Qaeda derrumbaron las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, mientras que un tercero impactó contra el Pentágono en Virginia y el cuarto, el Vuelo 93, que logró ser controlado por los pasajeros, cayó en un campo de Pensilvania. Los acontecimientos marcaron un antes y un después para los Estados Unidos y, si bien esa nube gris que tiñó los cielos se extinguió, sigue propagando sus efectos hasta la actualidad. A lo largo de los años, varias historias vinculadas directamente a los ataques fueron llevadas a la pantalla para no solo contar qué pasó, sino también homenajear a las víctimas. Este año, llegó a Netflix un documental que retrata qué pasó con los hijos de aquellos que perdieron la vida bajo los escombros.

El 2 de septiembre se estrenó en Netflix Punto de inflexión: Generación 11S (Turning Point: Generation 9/11), que justamente pone el foco en aquellas personas que eran solo bebés y niños pequeños cuando ocurrieron los ataques y perdieron a sus padres, que trabajaban en diferentes espacios, desde el Pentágono hasta en el Vuelo 93. A través de testimonios, muestran cómo lo ocurrido en 2001 marcó sus vidas y la herencia que recibieron.

Punto de inflexión: Generación 11S está disponible en Netflix (Foto: IMDb)

“Veinticinco años después, la generación actual vive en un mundo que fue creado por el 11S”, reza el documental, que tiene una duración de 1 hora y 39 minutos, y pone una mirada humana y sensible sobre una generación que desde temprana edad tuvo que enfrentarse a las consecuencias de los ataques, los cuales fragmentaron su familia. Asimismo, también le da voz a los periodistas y a los jóvenes afganos y marines que fueron impactados por la retirada de los Estados Unidos de Afganistán.

Punto de inflexión: Generación 11S cuenta cómo los ataques marcaron las vidas de toda una generación (Foto: IMDb)

La producción está dirigida por Brian Knappenberger, también director de los otros títulos correspondientes de esta serie documental, Punto de inflexión (Turning Point), nominada al Emmy: Punto de inflexión: La guerra de Vietnam (Turning Point: The Vietnam War) de 2025, Punto de inflexión: La bomba y la Guerra Fría (Turning Point: The Bomb and the Cold War) de 2024 y Punto de inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo (Turning Point: 9/11 and the War on Terror). Todos ellos están disponibles en Netflix.

El documental tiene una duración 1 hora y 39 minutos y está en Netflix (Foto: IMDb)

Según recogió The Guardian, el director estadounidense explicó que Punto de inflexión: Generación 11S busca “lustrar no solo lo que significó el terrorismo y lo aterrador que resultó, sino también cómo las decisiones tomadas en los días, semanas y años posteriores —quizás más que los propios acontecimientos— nos transformaron como país”. En este sentido, remarcó: “Es increíblemente profundo comprender lo que vivieron los hijos de quienes perdieron a sus padres y seres queridos el 11 de septiembre. Pero es aún más profundo pensar en cómo cambiaron sus vidas y cómo esos acontecimientos los marcaron a lo largo de la evolución que también experimentó nuestro país”.