Las secuelas del 11-S a 25 años: el documental que explica cómo el atentado transformó a toda una generación

Punto de inflexión: Generación 11S retrata cómo quedó marcada la vida de los hijos que perdieron a sus padres en los ataques terroristas
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Hoy se cumplen 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ese día fatídico en el que dos aviones secuestrados por Al-Qaeda derrumbaron las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, mientras que un tercero impactó contra el Pentágono en Virginia y el cuarto, el Vuelo 93, que logró ser controlado por los pasajeros, cayó en un campo de Pensilvania. Los acontecimientos marcaron un antes y un después para los Estados Unidos y, si bien esa nube gris que tiñó los cielos se extinguió, sigue propagando sus efectos hasta la actualidad. A lo largo de los años, varias historias vinculadas directamente a los ataques fueron llevadas a la pantalla para no solo contar qué pasó, sino también homenajear a las víctimas. Este año, llegó a Netflix un documental que retrata qué pasó con los hijos de aquellos que perdieron la vida bajo los escombros.
El 2 de septiembre se estrenó en Netflix Punto de inflexión: Generación 11S (Turning Point: Generation 9/11), que justamente pone el foco en aquellas personas que eran solo bebés y niños pequeños cuando ocurrieron los ataques y perdieron a sus padres, que trabajaban en diferentes espacios, desde el Pentágono hasta en el Vuelo 93. A través de testimonios, muestran cómo lo ocurrido en 2001 marcó sus vidas y la herencia que recibieron.
“Veinticinco años después, la generación actual vive en un mundo que fue creado por el 11S”, reza el documental, que tiene una duración de 1 hora y 39 minutos, y pone una mirada humana y sensible sobre una generación que desde temprana edad tuvo que enfrentarse a las consecuencias de los ataques, los cuales fragmentaron su familia. Asimismo, también le da voz a los periodistas y a los jóvenes afganos y marines que fueron impactados por la retirada de los Estados Unidos de Afganistán.
La producción está dirigida por Brian Knappenberger, también director de los otros títulos correspondientes de esta serie documental, Punto de inflexión (Turning Point), nominada al Emmy: Punto de inflexión: La guerra de Vietnam (Turning Point: The Vietnam War) de 2025, Punto de inflexión: La bomba y la Guerra Fría (Turning Point: The Bomb and the Cold War) de 2024 y Punto de inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo (Turning Point: 9/11 and the War on Terror). Todos ellos están disponibles en Netflix.
Según recogió The Guardian, el director estadounidense explicó que Punto de inflexión: Generación 11S busca “lustrar no solo lo que significó el terrorismo y lo aterrador que resultó, sino también cómo las decisiones tomadas en los días, semanas y años posteriores —quizás más que los propios acontecimientos— nos transformaron como país”. En este sentido, remarcó: “Es increíblemente profundo comprender lo que vivieron los hijos de quienes perdieron a sus padres y seres queridos el 11 de septiembre. Pero es aún más profundo pensar en cómo cambiaron sus vidas y cómo esos acontecimientos los marcaron a lo largo de la evolución que también experimentó nuestro país”.
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