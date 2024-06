Las tres cartas documento que habría mandado la hermana de Furia contra la producción de Gran Hermano

Escuchar

Esta semana, Juliana Scaglione, más conocida como “Furia”, salió de la casa de Gran Hermano (Telefe) luego de casi siete meses, a poco de la gran final. A pesar de que era una de las favoritas a quedarse con el certamen, no pudo ante otro de los fuertes, Martín Ku, y debió despedirse de su sueño. Sin embargo, afuera continuaron los problemas, ya que su hermana Coy, quien la visitó en el reality en dos oportunidades, habría mandado tres cartas documentos a la producción con diferentes denuncias, según relató Yanina Latorre en LAM (América TV).

Este viernes por la noche, Yanina Latorre contó al aire del programa de espectáculos la preocupación que tendría la producción del famoso reality de convivencia en estos momentos, luego de que se diera a conocer la salida de “Furia”. Sin embargo, no es la participante, sino su hermana Coy, quien generaría conflicto.

“Tres cartas documento ya mandó. La primera es acusando de fraude por el tema de los votos. El tema es que la diferencia es de dos millones de votos, es imposible cambiar tantos votos. Eso no le preocupa a la producción”, introdujo; sin embargo, las otras dos son las que tienen en vilo a los encargados del programa.

Furia el día que salió de la casa de Gran Hermano (Fuente: Telefe/Captura de video)

Luego, la angelita continuó: “En una les reclama la salud mental de ella, la salud física por la enfermedad que tiene y el tema de la alimentación, que no fue del todo correcta y no tenía una comida aparte”. Pero esto no sería lo peor, ya que también apuntó contra el psicólogo que atendía a los jugadores.

“Y una de las cosas más importantes es el ‘Gran Primo’, el psicólogo de la casa. Él le habría incentivado a hacer cosas dentro de la casa, desde el confesionario”, agregó la panelista.

Las cartas documentos fueron motivo de debate en el programa de espectáculos, pero hasta el momento, ni la producción, ni el conductor Santiago del Moro se refirieron a este tema.

LA NACION