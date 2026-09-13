Las vacaciones espirituales de María Susini e India Arana en el sudeste asiático: “El paraíso”

Lejos del frío de la Argentina, María Susini, India y Yaco Arana (fruto de la relación de la actriz con Facundo Arana) viajaron a Bali, una isla de Indonesia que se encuentra en el océano Índico. En sus respectivas cuentas de Instagram, madre e hija compartieron parte de su viaje espiritual y de puro relax en un entorno dominado por la selva y las playas de arena blanca.

India Arana fue quien más fotos sumó a su perfil, con diferentes carruseles que ayudaron a resumir cada día. La familia eligió Uluwatu, una famosa región costera en el extremo suroeste de la península de Bukit. La joven se mostró en medio de puestos playeros, con una bikini roja y el pelo suelto. “Me gustás mucho”, expresó en referencia a la ciudad donde se alojó.

India Arana en la playa de Bali (Fuente: Instagram/@indiarana)

Más adelante enseñó algunos puntos donde se realizan rituales budistas, con figuras que allí se consideran sagradas. Entre flores y sahumerios, India quiso destacar la cultura religiosa de los habitantes.

El posteo de India Arana en Bali y la reacción de sus padres en los comentarios de las fotos (Fuente: Instagram/@indiarana)

En sus vacaciones también aprovechó para hacer surf y destacó que su hermano y mamá la acompañaron. Al mismo tiempo, pasó jornadas en la playa sin hacer nada. “¡Qué linda sos, qué lindo es Bali y qué buen viaje estamos teniendo! Pura vida”, comentó Susini.

Uno de los templos de Uluwatu que visitó India Arana - @indiarana

En otro posteo, India deslumbró a sus seguidores con una cascada en la que se fotografió. La misma aparece rodeada de vegetación y ella posó sobre una roca mientras el agua cae por su espalda. En ese sitio aprovechó para hacer otras fotos. Incluso, dejó entrever parte del entorno selvático con pequeños estanques de agua cristalina. “Sacado de película”, describió.

India Arana posa en una cascada rodeada de vegetación (Fuente: Instagram/@indiarana)

La hija de Arana y Susini publicó una imagen llamativa en una terraza con vistas al mar en la que se coló un mono. Ese punto panorámico fue ideal para que tomara fotos del atardecer mágico.

El mono que se coló en la foto de India Arana (Fuente: Instagram/@indiarana)

Por su parte, María Susini agregó sus propios recuerdos del viaje, pero en menor cantidad que su hija. Desde acantilados con vistas al mar, atardeceres con cielos naranjas y una estadía en el Templo de Uluwatu que cambió su perspectiva de estos días de descanso.

India y Yaco Arana juntos en Bali (Fuente: Instagram/@indiarana)

Al igual que India, Susini posó en bikini en la cascada y se metió en una de las ollas de agua cristalina. Se la pudo ver alegre y divertida de estar allí con sus hijos y destacó: “Paraíso”.

El paisaje costero donde India Arana se alojó con su mamá en Bali - @indiarana

Con motivo de apoyo, en cada posteo Facundo Arana comentó con emoticones de manos aplaudiendo, tanto para Susini como para su hija. Aunque este viaje solo fue de a tres, el actor se mantuvo cerca de su familia y siguió sus pasos en Bali.

María Susini contempla el atardecer de Bali (Fuente: Instagram/@mariasusini)

Cabe recordar que Facundo Arana y María Susini se separaron a principios de 2026. Durante una reciente visita a PH Podemos Hablar (Telefe), el actor se refirió a su estado sentimental y despejó los rumores de reconciliación, aunque aseguró que intenta recomponer su matrimonio.

María Susini se sumó a fotografiarse en la cascada (Fuente: Instagram/@mariasusini)

“Hay que pelearla. No todos tienen la gracia de encontrar el amor de su vida en su vida. Cuando lo encontrás, peleás... Sin ser invasivo con tu familia, ni nada, pero lo peleás hasta lo último”, reconoció el actor y especificó: “Estoy súper bien, dándolo todo. Estamos separados”. Acto seguido, Andy Kusnetzoff le dijo: “Igual puede ser el amor de tu vida. Si es la mamá de tus hijos, con la historia que vos tuviste... Se pueden separar y después tener una gran relación; todo se va reacomodando”. “Es darlo todo, como dijiste vos. La encontraste y bueno”, contestó Arana.