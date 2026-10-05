Le diagnosticaron cáncer de útero, pasó por más de diez cirugías y anunció que será mamá: “Busqué otro camino”

Paula Moguilevsky es una influencer de cocina que en Instagram cuenta con más de dos millones de seguidores. En esa plataforma se hace llamar Puli Cocina y a diario comparte recetas fáciles que todo el mundo puede hacer. Con el paso del tiempo, hizo a los usuarios parte de su vida, a tal punto que este fin de semana utilizó las redes para dar a conocer otra noticia que generó debate en las redes: será mamá por primera vez con una subrogación a 11.000 kilómetros del país.

A los 37 años, (ahora tiene 41), a Paula le diagnosticaron cáncer en el cuello uterino. Si bien previo a realizarse un tratamiento se anticipó y decidió congelar óvulos para mantener intacto el sueño de ser madre, nunca imaginó que debido a esta enfermedad y a todo lo que vendría después, ese sueño sería impedido, al menos como ella esperaba.

El posteo de Puli anunciando que será mamá por subrogación de vientre (Fuente: Instagram/@pulicocina)

Junto a su pareja Sean, inició un camino para encontrar una alternativa a ser madre y la consiguió a más de 11 mil kilómetros de la Argentina, en Georgia. Según reveló en recientes entrevistas, pagó 45 mil dólares para llevar adelante su plan de ser mamá.

Cuando descubrieron que Paula tenía células precancerosas en su útero, los médicos iniciaron un rastreo para encontrar el origen del tumor. Así se sometió a 11 cirugías y pronto deberá realizar la número 12. Pese a ello, nunca renunció a su deseo de tener un hijo biológico.

Puli anunció que será mamá - pulicocina

En Instagram compartió un reel en el que anunció que espera el nacimiento de Olivia para febrero del 2027. Entre lágrimas hizo un resumen en el que enseñó cómo les contaba a sus propios padres y también del test de embarazo de cartón que diseñó para visibilizar la noticia.

Paula Moguilevsky anunció que será madre (Fuente: Instagram/@pulicocina)

“No puedo creer que esté haciendo este video, no sé por dónde empezar, es de cartón, pero es de verdad”, dijo Puli mientras mostraba el test. “Por el cáncer yo nunca voy a poder ser mamá, pero nunca dejé de luchar por mi sueño de ser madre. Nunca bajé los brazos porque siempre se puede. Voy a ser mamá y se va a llamar Olivia”, agregó.

A la par que subió ese reel, también escribió en detalle la llegada de su beba: “Toda la vida soñé con decir esto: voy a ser mamá. No puedo leerlo sin llorar. Los que me acompañan hace tiempo saben que estos últimos dos años y medio fueron una locura. Casi me muero por una hemorragia interna cuando congelé óvulos. Después llegó el cáncer. Y durante dos años, cada vez que pensaba que lo peor había quedado atrás, otro control volvía a dar mal, llegaba otra cirugía, otra biopsia, otro estudio, otra espera”.

Con emoción, Puli le dio las gracias a sus seguidores por el apoyo - pulicocina

“Voy por mi cirugía número 12. Y ahora también me toca despedirme de mi útero. Nunca voy a poder quedar embarazada. Nunca voy a tener un test positivo. Nunca voy a sentir a mi hija crecer adentro de mí, ni sus primeras pataditas en mi panza. Y sí, lloré muchísimo por todo eso. Duelo tras duelo… Pero hay algo a lo que nunca estuve dispuesta a renunciar: ser mamá“, lamentó la influencer.

Y confirmó: “Es un sueño que tengo desde muy chica y luché por él con todas mis fuerzas. Cuando parecía imposible, busqué otro camino. Y cuando ese camino también se complicaba, seguí buscando. Hasta que llegó ella. Se llama Olivia. Si todo sigue como esperamos, la vamos a tener en nuestros brazos el 2/2. No puedo llevarla en mi panza, pero llevo toda la vida esperando por ella”.

Puli le agradeció a sus seguidores por el apoyo - pulicocina

Por otro lado, impulsó a otras mujeres que atraviesan lo mismo a no rendirse: “Si estás atravesando problemas de fertilidad, quiero que sepas que entiendo lo doloroso que puede ser cuando el camino que imaginaste deja de ser posible. Yo también pensé muchas veces que mi historia terminaba en un ‘no’. La mía encontró otro camino. No fue el que había imaginado, pero me está llevando al mismo sueño: ser mamá”.

Al cierre de su texto, Paula Moguilevsky dijo: “Todavía me quedan cosas difíciles por atravesar. Pero después de tanto miedo, hospitales, quirófanos, agujas y lágrimas, hoy puedo compartir con ustedes algo que me llena de felicidad: voy a ser mamá. Bebita Oli, con tu papá Sean, que estuvo a mi lado en cada paso de este camino, te esperamos con todo nuestro amor”.