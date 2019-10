León Benavente: canciones al fracaso de la vida madura

Fuente: LA NACION

vamos a volvernos locos: "Cuatro monos", "Amo", "No hay miedo", "Como la piedra que flota", "La canción del daño", "Ayer salí", entre otros

Alfredo Sainz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de octubre de 2019

León Benavente no existe. El nombre de esta banda española no hace alusión a ninguna persona sino que surgió de la autopista -una de las más peligrosas de España, con récord de accidentes- que une a las ciudades de León y Benavente. Casi igual de inquietante que la ruta es el tercer disco de estos cuatro músicos que desde hace años funcionan como el grupo soporte de Nacho Vegas y cada tanto se animan a romper el cordón umbilical con el cantante asturiano. Lo más destacado de Vamos a volvernos locos son las letras que no le cantan a la alegría de la juventud sino al desconcierto de la madurez. Lo que sobrevuela las diez canciones del disco es un sentimiento de alguna manera perturbador, con una sensación de que con la omnipresencia de las redes sociales todos terminamos viviendo las vidas ajenas como una propia. "Diciembre de repente y ni te has enterado. Así pasan los días, así te olvidas de la muerte. Y nadie que conoces está realmente bien. Esto que nos han vendido no sabemos lo que es", cantan en "La canción del daño". Lo interesante de este grupo español es su foco obsesivo en las perturbaciones de personas que ya han vivido y que, casi siempre, fracasaron. Aunque con inteligencia le huyen a la autoflagelación oscura y proponen... bailar. Nuestra opinión: muy buena.