Lexi Jones, la hija de David Bowie, fulminó a un seguidor que criticó su cuerpo

Alexandria Zahra Jones, la hija menor de David Bowie, fue criticada por mostrar su cuerpo en su cuenta de Instagram y decidió hacer un fuerte descargo con sus seguidores.

La hija del músico, más conocida como Lexi Jones, fue acusada de ser “pervertida y vulgar” por posar en traje de baño en sus redes. “Se siente bien amar mi cuerpo después de haberlo despreciado tantos años”, respondió la joven de 20 años en un contundente mensaje.

Lexi es la única hija que Bowie tuvo con la supermodelo somalí Iman. La joven tiene un perfil bajo y está lejos de la exposición que marcó al estilo tanto de su padre como de su madre, que fue musa de Versace, Halston, Calvin Klein, Donna Karan e Yves Saint Laurent. Aún así, su perfil de Instagram (_p0odle_) tiene unos 80.000 seguidores.

Ahora, Jones usó sus stories de Instagram para compartir una foto de su cuerpo en traje de baño. Por privado, uno de sus seguidores le escribió con un ofensivo comentario. “¿Estamos un poco pervertidas, hoy, no?”, escribió el usuario.

Después de leer el mensaje, Jones compartió una captura de pantalla del mensaje y escribió: “Se siente bien amar mi cuerpo después de años de odiarlo y tratarlo de forma irrespetuosa. No tengo vergüenza en decir que me gusta cómo me queda mi traje de baño de cowboy, pero me apena que solo puedas ver algo pervertido en eso. Sos una basura y me parece un lástima que haya tanta gente como vos”, cerró.

Si bien Lexi Jones no suele compartir imágenes con Bowie, a fines del año pasado, la joven usó sus redes sociales para recordar a su icónico padre, que murió en 2016, a través de una imagen inédita de ambos: una foto analógica del músico sosteniéndola en brazos cuando solo era una beba.

La dulce imagen que Lexi Jones compartió con su padre, fallecido en 2016

