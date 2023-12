escuchar

Lily Collins fue vista por las calles de Buenos Aires este sábado y levantó sospechas acerca de un próximo proyecto audiovisual que tenga como telón de fondo a la capital de la Argentina. La protagonista de la serie de Netflix, Emily in Paris, causó revuelo en los diferentes sitios turísticos a los que visitó y mediante las redes sociales, sus fans especularon con una nueva producción para la plataforma de streaming.

La hija del cantante de rock Phil Collins saltó a la fama con la serie que la llevó como protagonista, en donde interpretó el papel de Emily Cooper, una joven de Chicago que es contratada por una empresa de marketing en Francia, con el objetivo de llevar su mirada estadounidense del negocio hacia la ciudad de la luz. Sin embargo, a lo largo de la historia, el personaje desarrollará temas cotidianos y cuestiones que se vinculan con la profesión y la vida de una chica sola e independiente.

Lily fue vista en Caminito, en el barrio de La Boca. Allí apreció junto a varios acompañantes con equipos de grabación, lo que reavivó las sospechas de una presunta grabación, según opinaron sus seguidores en las redes sociales. Tanto en TikTok, como en X (antes Twitter), su presencia por las calles porteñas, descolocó a los locales y a turistas, que se frenaron un momento para tomarse una foto con la actriz.

Luego, Lily visitó San Telmo y en especial, recorrió el mercado homónimo. Allí se la filmó en un puesto de comida de la mano de amigos, con el mismo atuendo con el que visitó La Boca. Para su paso por la Argentina, Collins lució un pantalón blanco estilo palazzo, con un chaleco en el mismo tono y sin mangas. Además, llevó el pelo suelto y utilizó un sombrero que hizo juego con su par de sandalias.

Lily Collins es vista por las calles de Buenos Aires (Fuente: X/@fedeebongiorno)

En tanto, de momento desde sus redes sociales, Lily no se manifestó al respecto. En pleno hermetismo, aún no se ventiló cuándo arribó a Buenos Aires, ni por cuánto tiempo se quedará aquí o si visitará otras ciudades del país. Sin embargo, a pesar del perfil bajo que pretendió mantener, los usuarios no tardaron en hacer eco de la visita y dejaron en evidencia fotos y videos de la actriz.

Desde la sección de comentarios, algunos fans escribieron: “Lo angelada que está”; “¿Se viene Emily in Buenos Aires? “; “Filmando Emily in ‘La París de América’ “; “Viene a comprar facturas porque las croissants allá son re secas”; “Vino a grabar Emily in Buenos Aires así los franceses la odian más”; “Divina” y “Es hermosa esa mujer”.

Lily Collins paseó por San Telmo y se la vio con su equipo de grabación (Fuente: X/@@FederiicaR)

Por su parte, algunos usuarios se atrevieron a romper con los rumores y aseguraron que dialogaron con la producción, quienes le confirmaron que Lily Collins habría arribado a nuestro país con motivo de una producción audiovisual. “¡Recién la vi, están grabando un documental en el mercado de San Telmo!”, manifestó una, al tiempo que una segunda coincidió: “Los del rodaje dijeron que era un documental/travel show”. Además, quienes estuvieron cerca del equipo que acompañó a la actriz, deslizaron que habrían evitado que se saque fotos con los fans, debido a que aún no se realizó el anuncio del proyecto que encaminó.