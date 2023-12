escuchar

Los realities volvieron con gran fuerza a diversas partes del mundo. Mientras que en la Argentina se espera la nueva emisión de Gran Hermano (Telefe), con estreno el próximo 11 de diciembre, en España comenzó Operación Triunfo 2023, que ya cosechó un gran éxito. Allí, 18 aspirantes a cantantes conviven mientras tienen una intensa preparación musical para dar presentaciones ante el público, que decide su continuidad en el ciclo. Fue allí que una de las participantes tuvo una particular perlita que incluye a la Argentina y que se volvió viral en las redes sociales.

Recientemente, se viralizó uno de los momentos más graciosos que protagonizaron dos de los participantes de Operación Triunfo en España. Se trata de una situación que para dentro de la casa donde conviven pasó desapercibida, pero que para los televidentes no. Mientras gran parte de los concursantes preparaban el almuerzo, Denna y Lucas mantuvieron una conversación sobre música.

En ese momento, la joven de 22 años le preguntó a su compañero uruguayo si se sabía el himno argentino, asumiendo que por la cercanía de los países lo podía conocer y porque, según ella, se popularizó porque “ganaron el Mundial”. “No, solo me sé la parte de ‘Oh Oh”, le respondió Lucas.

Rápidamente, Denna comenzó a cantar la parte del “himno” que ella conocía: “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”. Desconcertado, Lucas la interrumpió: “Ese no es el himno. ¿Cómo va a ser el himno?”. La respuesta llevó rápidamente a la joven a la confusión, al no poder asimilar que la canción que apenas sabía no era el Himno Nacional Argentino. “Me dijeron que ese era el himno”, justificó.

“Esa es una canción de hinchada, de estadio”, le explicó el uruguayo. Y agregó: “Pasa que ustedes, como no tienen sangre y los estadios acá son una p... porque no canta nadie...”. Estas palabras causaron gracia en la joven, y también en las redes sociales, donde se popularizó el video.

“Adoro la inocencia de Denna”; “Ya fue, Denna es mi favorita y que le muestren una parte del himno”; “Jaja un genio Lucas, yo me hubiese matado de risa”; “Jaja me estallé, que linda” y “La paciencia de Lucas me causó gracia”, fueron algunos de los comentarios. Por supuesto que no faltaron los argentinos que pidieron, con tono de humor, que esta canción de cancha se convierta en nuestro canto nacional. “¿Te imaginás que ese fuese nuestro himno?” y “A esta altura ya lo tendríamos que considerar himno”, fueron algunas de las opiniones.

Lo cierto es que la confusión de Denna es la que atravesaron algunas personas en diversas partes del mundo, siendo que la canción titulada “Muchachos”, creada por un hincha argentino, Fernando Romero, en la previa del comienzo del Mundial Qatar 2022, se popularizó rápidamente por su emotiva letra, y se convirtió en el cántico de apoyo para la selección argentina.

Se trata de una reversión de “Muchachos esta noche me emborracho”, canción del grupo musical argentino La Mosca, lanzado en 2003. Tal fue la buena recepción de esta nueva versión que el propio conjunto decidió grabarla y sumarla a su repertorio.

LA NACION