Emily in Paris: Lily Collins reveló un inesperado detalle de la cuarta temporada y sorprendió a los fans de la serie de Netflix

escuchar

El catálogo de Netflix se renueva de manera continua y los suscriptores navegan entre las comedias románticas y las historias más terroríficas, en medio de los dramas basados en hechos reales o las producciones animadas. Una de las series más exitosas bajo la autoría del gigante de streaming fue la protagonizada por Lily Collins, Emily in Paris, cuyos fanáticos se encuentran a la espera del estreno de la cuarta temporada. ¿Qué se sabe sobre la nueva entrega? La actriz dio algunas pistas sobre el próximo relato.

Lily Collins dio detalles sobre la cuarta temporada de Emily in Paris netflix

Las aventuras de Emily Cooper en París no finalizaron. Tras tres entregas y 30 episodios de alrededor de media hora, la producción de Darren Star (creador de Sex and the City) renovará con una cuarta temporada de 10 capítulos y los fanáticos podrán conocer la continuación de la historia que culminó a finales de 2022. Aunque, en esta ocasión, habrá un factor inesperado que sorprenderá a los admiradores.

Y es que, si bien las tres primeras temporadas se rodaron en Francia, Lily Collins advirtió que en esta ocasión habrá un nuevo destino: Italia. “Aunque su corazón siempre será fiel a París, su vida da unos giros inesperados en esta entrega. No se sorprendan si se va de vacaciones a Roma”, anticipó en un clip que la plataforma de streaming compartió a través de Instagram.

Lily Collins dio detalles sobre la cuarta temporada de Emily in Paris

La protagonista también dio algunos detalles sobre lo que podría suceder en esta nueva entrega, que se estrenará próximamente en Netflix. “La temporada pasada [tercera] terminó de forma dramática, podría decirse. Y... ¡sorpresa! No termina ahí”, señaló. Y siguió: “Pasaron tantas cosas, que necesitamos respuestas. ¿Alfie sigue desconsolado? ¿Gabriel tendrá su estrella Michelin? ¿Mindy y su banda irán a Eurovisión? ¿Y qué pasará con Camile? ¿El amor reavivado de Sylvie durará? Y la pregunta que todos nos hacemos: ¿Emily y Gabriel por fin estarán juntos?”.

Cuándo se estrena la cuarta temporada de Emily in Paris

La intérprete de To the bone (2017) le dedicó un mensaje a los seguidores de la serie de Emily Cooper, ante la esperada llegada de su cuarta temporada. “Quisiera decirles más, pero tendrán que esperar para saberlo. Pero sí puedo decirles que tendremos más diversión, más moda y, por supuesto, más drama para todos ustedes”, apuntó. Y cerró: “Emily tendrá que decidir si todo lo que siempre quiso es lo que realmente necesita”.

La fecha de estreno de la cuarta entrega aún no se definió, ya que el rodaje se retrasó debido a la huelga de actores y actrices de Hollywood, que protestan en las calles de Los Ángeles y Nueva York por ajustes en los salarios, los derechos por streaming en plataformas y la regulación de la Inteligencia Artificial.

En tanto, el elenco estará compuesto por Ashley Park como Mindy; Lucas Bravo como Gabriel; Camille Razat como Camille; Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie; Samuel Arnold como Julien; y Bruno Gouery como Luc. Quien no volverá a aparecer en la exitosa producción de Netflix será la actriz Kate Walsh, quien dio vida al personaje de Madeline Wheeler.

LA NACION