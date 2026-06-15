Live Nation adquiere la participación accionaria mayoritaria del Movistar Arena Buenos Aires

Live Nation Entertainment y Movistar Arena Buenos Aires anunciaron hoy que la compañía líder mundial en entretenimiento en vivo adquirió una participación mayoritaria en Buenos Aires Arena S.A., propietaria y operadora del centro de entretenimientos. La operación consolida el posicionamiento internacional y abre una nueva etapa de crecimiento para el arena, uno de los principales espacios cerrados para espectáculos musicales de América Latina. LA NACION retendrá una participación accionaria significativa, reafirmando su compromiso con el futuro de la compañía.

Desde su inauguración en 2019, Movistar Arena Buenos Aires se ha consolidado como un referente de la industria del entretenimiento en vivo. Con capacidad para 15.000 espectadores, el recinto alberga más de 250 eventos al año y recibe a más de 2,5 millones de asistentes, cifras que lo ubican entre los arenas más activos y exitosos del mundo.

La incorporación de Live Nation, que lleva adelante 44.000 shows por año en el mundo con 121 millones de espectadores, permitirá consolidar el desarrollo del negocio, aportando su escala internacional.

Al mismo tiempo, se mantendrá el modelo de gestión que impulsó el crecimiento sostenido del arena durante los últimos años: el actual equipo gerencial continuará al frente de la operación, y Movistar Arena seguirá funcionando como un espacio abierto a todos los promotores.

“Movistar Arena Buenos Aires es uno de los principales recintos de América Latina”, afirmó Michael Rapino, presidente y CEO de Live Nation Entertainment, y agregó: “Nos entusiasma apoyar al equipo de Movistar Arena en su misión de ofrecer un entorno de primer nivel para artistas y fans”.

“La inversión de Live Nation refleja la solidez de lo que este equipo ha construido durante los últimos años, y seguiremos elevando la experiencia para artistas, promotores, público y socios comerciales”, señaló Gabriel Dantur, CEO de Movistar Arena Buenos Aires.

La operación confirma la creciente relevancia de la Argentina dentro del circuito global de espectáculos en vivo y ratifica el atractivo de Buenos Aires como una de las plazas más importantes para artistas internacionales y regionales.

LA NACION considera al entretenimiento en vivo una industria estratégica y ve esta asociación con Live Nation como una oportunidad para fortalecer aún más el posicionamiento del arena y potenciar su desarrollo futuro, al mismo tiempo que seguirá evaluando nuevas oportunidades de inversión y crecimiento dentro del sector del entretenimiento.