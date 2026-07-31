Experiencia personalizada y flexible: con Flow+ podes intercambiar dos plataformas de streaming cada 30 días en el mismo abono

Nuestros intereses cambian todo el tiempo, y de una forma muy veloz. Un mes todos están hablando de una serie, al siguiente arranca una competencia deportiva que no podemos dejar de ver, después se estrena una película que la rompe y en el medio los chicos se obsesionan con un personaje nuevo, lo que obliga a estar constantemente administrando suscripciones a plataformas.

Flow entendió que la comodidad pasa por elegir sin complicaciones y acaba de agregar una alternativa que acompaña esa dinámica: la posibilidad de intercambiar suscripciones a plataformas de streaming cada 30 días, dentro del mismo abono y sin tener que lidiar con altas, bajas y fechas de vencimiento.

Se trata de Flow+, que propone una experiencia completa, personalizada y ahora también flexible: el plan incluye TV en vivo y contenidos on demand, sumando la posibilidad de elegir y cambiar cada 30 días dos suscripciones a distintas plataformas de streaming. Fácil, en pesos, dentro de la misma factura, sin ningún costo extra por el cambio y con total transparencia en la facturación.

Así, el plan de Flow+ ofrece más de 150 canales en vivo, deportes, shows de música, cerca de 6.500 títulos de películas y series, la posibilidad de alquilar películas, Paramount+ incluido y dos suscripciones mensuales que se pueden intercambiar cada 30 días eligiendo entre Pack Fútbol, HBO Pack, Disney+ Plan Premium, Universal+ y Netflix Premium. Todo con la opción de ver en dos pantallas en simultáneo.

Por otro lado, la opción Flow Full continúa ofreciendo la experiencia completa: un plan que reúne TV en vivo con más de 150 canales, deportes, series, películas, música y contenido para toda la familia en un solo lugar. Además, con Flow+ se pueden sumar packs y plataformas de streaming, integrando todo en una experiencia continua y simple. Es la alternativa ideal para quienes quieren tener todo disponible, en un mismo lugar y sin perderse nada.

Toda una experiencia que se adapta al usuario

Flow es la plataforma de TV y streaming de Personal, que permite ver TV en vivo y contenidos on demand —como películas, series, deportes, música y más— desde múltiples dispositivos (TV, smartphone, tablet y PC) y en cualquier momento y lugar.

Hoy hay tantas opciones para ver que lo valioso, más allá del contenido, pasa a ser cómo cada persona lo vive. Por eso Flow no es únicamente una plataforma, sino más bien toda una experiencia que se adapta a cada usuario: qué le gusta, cómo mira, cuándo lo hace y con quién.

El rol de Flow dentro del ecosistema Personal no es otro que el de ofrecer entretenimiento. Y ese contenido es diferente para cada uno de los usuarios. No todos vemos lo mismo, y por eso Flow se adapta a cada uno. Porque en definitiva, el entretenimiento también es personal.

Descubrí cómo podés armar un pack de entretenimiento a tu medida e intercambiar plataformas cada 30 días en https://www.personal.com.ar/flow/planes/plus

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