escuchar

Lizy Tagliani conmovió a sus seguidores este sábado con un tierno posteo en las redes sociales que evocó a un pasaje de su infancia y conectó directamente con un accionar del presente. La conductora y actriz rememoró sus vivencias de pequeña y le dedicó un profundo texto de amor a su madre, quien murió hace 13 años. “¿De qué estabas hecha?”, se preguntó.

Lizy tiene muy presente a su mamá, Rosa Gallardo, quien falleció el 8 de diciembre de 2011 y a quien en reiteradas ocasiones mencionó ante alguna cámara de televisión por el rol importante que cumplió en su vida.

En un simple posteo Lizy decidió abrir su corazón y recreó en sentidas palabras lo que atravesó en su niñez junto a ella, algo que sin dudas, la marcó de por vida.

Lizy Tagliani recordó a su mamá con un tierno posteo en las redes y esta foto que acompañó su texto (Fuente: Instagram/@lizytagliani)

Desde su cuenta oficial de Instagram, Tagliani compartió una foto en un cumpleaños suyo, de pequeña, junto a su mamá. Allí, se refirió a una actividad que realizó en su casa y cómo esta desencadenó un recuerdo tan profundo. “Acabo de correr unas macetas, sacar unos yutitos y no doy más. Transpiré, me agité, me duele todo y automáticamente pensé, ¿de qué material estabas constituida mamá? ¿Qué te hacía incansable? ¿A dónde iban tus dolores, tus cansancios, tus quejas? ¿A dónde habrá llevado tus gritos de ‘no doy más’ el viento?”, se preguntó.

“No recuerdo jamás ni haber despertado antes, ni haberme dormido después que vos... Te recuerdo caminando hacia el camino de cintura, con pasos cortos, pero rápidos, volteando a la altura del campito gritando ‘vaya adentro y no le abra a nadie’... Tu imagen se perdía en la helada que empezaba a levantar y el reloj parecía correr más lento o no correr. De repente el Terry ladraba, la periquita y el Yogui maullaban, una cadena se rompía en un ruido liberador y hermoso para mí, pues habías vuelto. Tirabas la cartera y la bolsa con las compras en la cama y ahí empezaba la pava para el mate y el olor a salsa haciéndose mientras sonaba de fondo radio Colonia”, continuó la actriz.

El posteo de Lizy que conmovió a todos (Fuente: Instagram/@lizytagliani)

En tanto, cerró aquella memoria con un párrafo demoledor que provocó las lágrimas de quienes llegaron hasta el final del texto. “Una comidita para mí y una pava de mate para vos y no sé qué pasaría después, porque solo recuerdo volver a despertar y verte la espalda alejarse a tomar el 306 para empezar de nuevo... ¿De qué estabas hecha? Creo que de las ganas de verme crecer”, y concluyó: “Te amo siempre”.

Rosa Gallardo, mamá de Lizy, quien murió el 8 de diciembre de 2011 (Fuente: Instagram/@lizytagliani)

Luego del descargo de Lizy en las redes, recibió un aluvión de mensajes en referencia por parte de los usuarios y también de personalidades de la farándula que manifestaron la emoción de esa historia, como fue el caso de Natalia Oreiro, quien escribió: “Y de tal mamá, tal hija con ese corazón enorme”. Asimismo, otras personas plasmaron opiniones como: “Hermoso relato, me emocionó y pensar que nos quejamos tanto”; “¡Así recuerdo a mi mamá también Lizy! ¡Con la misma fuerza! ¡Y seguramente el mismo cansancio!”; “Al leerte me llevaste hasta tu casa y también a preguntarme lo mismo sobre mami. Cuanta fortaleza en silencio la de esas generaciones, solo nos dejaban ver lo lindo de la vida”.