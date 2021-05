Desde el corazón: Lizy Tagliani recordó a su madre con un sentido mensaje

Lizy Tagliani sorprendió a sus seguidores con un conmovedor recuerdo y anécdota familiar. La conductora compartió en su cuenta de Instagram una fotografía para celebrar el día en el que su mamá hubiera cumplido años, y aprovechó para contar una particular historia y la forma en que ella encontraba una respuesta para todo.

“Un día, a los 6 años, mientras tomabas mate con la tía Bernarda, llegué corriendo desesperada, llorando y te pregunté por los gatitos bebés que había tenido la periquita y no estaban… Y me dijiste ‘se los comió’. Y te pregunté por qué. Y me contestaste ‘porque no lo quería al papá’. Tenías una respuesta para todo, siempre”, escribió la humorista.

Su mamá, Tina, murió en diciembre de 2011, pero el recuerdo sigue latente; cada tanto, la conductora la tiene presente en sus redes sociales, donde comparte historias y anécdotas de los buenos momentos que vivieron. “Pasaron los días, y un 19 de mayo, en tu cumple mientras comíamos tortilla con queso pegadas a un brametal número 5, vos tomando mate y yo mi mate cocido con leche mientras mirabas mi regalo y el de la abuela Gregoria te dije: ‘Mamá, vos querías a mi papá, por eso no me comiste’”, agregó.

Lizy Tagliani recordó a su madre con una tierna foto de cuando tenía seis años Instagram @LizyTagliani

Y siguió: “Te reíste con esa sonrisa que solo tienen aquellas personas que han sufrido mucho, me miraste y me dijiste: ‘Yo no te comí porque lo que más me llena es verte feliz y si te comía tendría hambre al otro día, pero con tus pavadas me hacés feliz siempre… Y por eso estoy cada día más llena”.

Por último, Lizy completó: “Feliz cumple, má y gracias por ser mi felicidad siempre”.

“¡Qué hermoso recuerdo”, “Feliz cumple mamá”, “Besos al cielo para esa mujer que hizo de vos esta gran mujer. Te adoro”, “Tus anécdotas siempre me emocionan. Feliz cumple para tú ángel”, “Qué hermoso lo que contás Lizy”, fueron algunos de los comentarios de la conmovedora publicación.

Tina falleció el 8 de diciembre de 2011 y la humorista se enteró mientras festejaban el cumpleaños de Jorge Ibañez Instagram @lizytagliani

LA NACION