Hace unos días una “pelea vintage” volvió a “flotar” a raíz de los dichos de una de sus protagonistas. A Carolina ‘Pampita’ Ardohain le preguntaron si, en medio de un naufragio, salvaría a Nicole Neumann o a Julieta Prandi, dos personas con las que tuvo fuertes enfrentamientos en el pasado. ¿Su respuesta?: “Que se ahoguen las dos”. Si bien aseguró que fue “una humorada”, sus palabras revivieron la polémica y ahora una de las involucradas rompió el silencio, se pronunció sobre el picante comentario de la conductora y reveló cómo están las cosas entre ellas.

Corrían las épocas de los desfiles de Roberto Giordano, de empujones, codazos y dramas arriba de la pasarela, pero también detrás del escenario. Durante años, Carolina Ardohain, Julieta Prandi y Nicole Neumann mantuvieron una tensa relación que giró en torno al apodo “muqui”, forma en la que nombraban a Pampita y que muchos señalan que fue autoría de sus colegas. Si bien aseguraron en reiteradas oportunidades que eso era algo del pasado, lo cierto es que, cada tanto, el conflicto resurge.

Nicole Neumann, Pampita Ardohain y Julieta Prandi, las protagonistas de una disputa difícil de olvidar (Instagram @nikitaneumannoficial / @pampitaoficial / @jprandi)

Todo comenzó cuando días trás Pampita visitó Rumis, el streaming que conducen Zaira Nara, Lizardo Ponce, Lola Latorre, Agustín ‘Cachete’ Sierra, Vicky Braier y Leandro Saifir desde Punta del Este. En un momento dado, Juariu le hizo una picante pregunta: “Estás en un barco y en un lado tenés a Nicole Neumann y del otro a Julieta Prandi. Podés rescatar a una de las dos, ¿a quién rescatás?”. A pesar de la incómoda situación, la modelo fue honesta y sorprendió a todos con su respuesta: “¡Que se ahoguen las dos!”.

No obstante, para evitar quedar como una persona rencorosa, argumentó: “Para no elegir, no es de mala”. “Capaz que entre ellas sobreviven”, opinó Zaira Nara, a lo que la invitada coincidió y con una pícara sonrisa arremetió: “Claro, se agarran una con la otra y flotan”.

Tras las repercusiones, en Intrusos (América) fueron a buscar a Julieta Prandi para preguntarle cómo es su actual relación con la jurado del Bailando. Si bien la modelo evitó explayarse en el tema, no dudó en responder y con una indirecta incluida: “Está todo bien, sé nadar chicos”.

Asimismo, indicó que tomó se “con humor” los dichos de su colega porque tienen “buena onda”. En este sentido, el cronista, le remarcó: “Ella dijo que lo había dicho con humor. Todos interpretamos mal, que flotaban por su condición, pero ella dijo que nada que ver...”. Pícara Prandi lanzó con una sutil sonrisa: “Yo floto porque sé nadar”.

La explicación de Pampita tras sus picantes dichos sobre Julieta Prandi y Nicole Neumann

Después de las repercusiones que generaron sus comentarios, la exconductora de El hotel de los famosos (eltrece) explicó a qué quiso referirse con sus declaraciones sobre Prandi y Neumann. “¡Chiste! Una humorada”, sostuvo en diálogo con Intrusos y acto seguido reafirmó que entre ellas “está todo resulto”.

“No es una contestación para que haya problema con ninguna. Tengo la mejor con las dos. Nos seguimos en Instagram, nos hemos visto, hemos compartido trabajos, entrevistas, un montón de cosas. No era para eso”, insistió a modo de reafirmar que sus dichos fueron con humor. Incluso, argumentó que cuando aludió a que ambas “flotaran juntas”, tuvo la intención de salir de la incómoda posición y “zafar de tener que elegir a una o la otra”.