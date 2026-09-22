Rating: el dato preocupante que arrojó el lunes de la televisión abierta

Que la televisión abierta está en crisis no es ninguna novedad. Programas iguales que se copian entre sí, los bajos presupuestos y la falta de ideas llevaron a la pantalla chica a esto en que se convirtió: un sinfín de ciclos de panel con los mismos temas y un par de propuestas que marcan la diferencia. El resultado de todo esto es un público cada vez más desinteresado que busca entretenimiento en el cable o en las plataformas.

Para muestras basta analizar lo que pasó este lunes donde ningún programa logró promediar dos dígitos, algo que venía sucediendo los viernes, jornada de menor encendido de la televisión abierta. En el primer día de la semana, por lo general, los números suben pero ayer fue la excepción. Si bien Telefe se impuso en el día con 7 puntos versus 4,8 de Eltrece y en el prime time con un promedio de 6,8 versus 5,7, tras el final de Gran Hermano sus números bajaron considerablemente.

Telefe noticias e Historias de corazón promediaron 8,7 puntos y fueron lo más visto del día. La del noticiero es la marca más alta de la última semana y la de Avenida Brasil es la de mayor audiencia del último mes. La novela brasileña, generalmente, se corona los viernes como el ciclo de mayor rating de la pantalla chica. Una ficción que se estrenó en 2013, que se repitió varias veces y que está disponible en varias plataformas, es lo más elegido por el público que ve televisión abierta.

En cuanto al prime time, Popstars no está rindiendo lo que debería. El reality que sigue el proceso para formar una banda musical y marcó a una generación que vio cómo nacían en su momento Bandana y Mambrú, promedió sólo 6,9 puntos y quedó a 9 décimas de su competidor directo, Es mi sueño. Dos programas de canto a la misma hora: decisiones de los programadores que se pagan. A falta de público, dos ciclos que proponen lo mismo dividen la audiencia. Ayer se pudo ver cómo las 30 jóvenes que siguen en carrera tuvieron que interpretar la primera canción insignia del futuro grupo y a la vez bailarla como si estuvieran en el escenario.

El programa tardó en desarrollar las historias personales de las participantes y recién en esta instancia, en donde quedan menos de treinta, se empieza a conocer quién es quién, algo que en un reality tiene que suceder desde el comienzo. Además, demoraron casi un mes en invitar a las Bandana a ser parte del ciclo y recién hoy volverá el jurado original de 2001, algo que el público que sigue el programa viene pidiendo en redes fervorosamente.

Popstars debutó con un promedio de 11.3 puntos de rating y un pico de 12.3. A 28 días de este suceso casi se encuentra midiendo la mitad. A esto hay que sumarle los números de la edición especial de este domingo en el que marcó 4,2 puntos y perdió por una décima con el cine de Eltrece. Esta noche tendrá un episodio que propone un viaje hacia la primera temporada, con la visita del staff original. Fernando López Rossi, Pablo Ramírez, Magalí Bachor y Marcelo Iripino conocerán a las 29 participantes que siguen en carrera en audiciones donde interpretarán los hits que más sonaron en esa primera temporada. Además, las chicas tendrán la visita de Marcela Morelo como invitada especial.

Si bien está claro que el de esta semana será un prime time de emergencia para Telefe, hasta que debute Wanda Nara con Masterchef Celebrity el lunes 28, tampoco funcionó Pasapalabra en su nuevo horario de las 22.40. El ciclo que conduce Iván de Pineda promedió 4,4 puntos y quedó segundo en la franja detrás de Otro día perdido que marcó 4,7. Un formato que premia el saber y que siempre se destacó por su buena performance en materia de rating, el canal decidió emitirlo de lunes a lunes y el desgaste es lógico. Del otro lado, Mario Pergolini logró consolidar su programa y cosechó una audiencia fiel que lo acompaña noche a noche. Este lunes vivió un divertido momento con Nicole Neumann cuando la modelo confesó su costado fierrero.

En cuanto al resto del prime time, Telenoche cosechó 5,4 puntos, LAM, 3,8; Bendita, 2,9; BTV, 2,3; Bienvenidos a ganar, 1,7; Pasó en América y TL9 Denuncia, obtuvieron 1 punto, respectivamente. La muestra más fuerte que indica que algo no está convenciendo es que en el top 5 de los ciclos más vistos del día, cuatro son de la tarde: Avenida Brasil, 8,7; la novela Bahar, 7,5, El noticiero de la gente, 7,1 y Cortá por Lozano, 6,8.

Allá por los años 90, Alejandro Romay rompió todos los esquemas cuando decidió programar una novela en tira, a las 21. El “Zar de la televisión” tomó un riesgo con esa decisión, programó una superproducción como Más allá del horizonte, fue un éxito de audiencia y obligó a la competencia a replantearse toda su estrategia del prime time. El dueño de Canal 9 innovó y funcionó, algo que le está faltando a los programadores de hoy. En tanto todo siga tal y como está, va a ser difícil repatriar un público que cada vez se muestra más esquivo y que manifiesta a gritos que está harto de lo mismo.