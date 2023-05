Llegó a la final de Los 8 escalones y su inesperada reacción preocupó a Guido Kaczka: “¿Estás bien, Susana?”

escuchar

Sin dudas, Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) se convirtió en uno de los programas favoritos de las familias para mirar en el regreso a casa después de un largo día de trabajo, que entretiene y permite compartir un momento distendido durante la cena o relajarse antes de irse a dormir. Allí, día a día, un grupo de personas se para en una fila horizontal y debe responder correctamente una serie de preguntas para poder avanzar escalón por escalón, hasta llegar a la final. Hay quienes se sienten inseguros y comprueban que efectivamente no es lo mismo jugar frente al televisor que en el estudio; también están aquellos que se tienen mucha confianza y los que derraman lágrimas. Esto último fue lo que le sucedió este martes a Susana, quien se quebró en llanto en un momento de la noche y preocupó a Guido Kaczka.

Susana tiene 44 años y trabaja como empleada doméstica en la zona Sur del Gran Buenos Aires. Actualmente, se encarga de dos casas y, según explicó el conductor cuando leyó su descripción, “le gusta hacer bien su trabajo”. En este sentido, la mujer advirtió: “No es que me encante el trabajo, pero lo hago bien porque necesito mantenerlo”.

Susana tiene 44 años, es de Lanús y trabaja como empleada doméstica (Foto: Captura / eltrece)

Asimismo, la participante contó que nadie sabía que iba a estar en el programa, por lo que cuando sintonizaran eltrece se llevarían una gran sorpresa. Ella tuvo un óptimo desempeño durante la jornada y logró ubicarse a un paso de la final. Para eso, antes debía responder correctamente cómo era el nombre del peinado que lucieron Mora Godoy y sus bailarinas durante la coreografía que realizaron. Las opciones eran al óleo o al gel. Ella eligió la segunda y era la correcta.

“Señoras, señores, ¡Susana llegó a la final!”, anunció el conductor, sin embargo, al escucharlo, ella se quebró en llanto. “Susana, de Lanús, sube a la final. Va por los tres millones de pesos”, completó el conductor, pero ella seguía tapándose la cara con las manos para contener la emoción: “Yo me vi que llegaba. Pobrecito mi marido, yo le decía, ‘¿Por qué no me llaman? Porque yo voy a llegar y voy a ganar’”.

La emoción de una participante de Los 8 escalones al llegar a la final

La participante pidió disculpas por la situación, pero el conductor le aseguró que se ponían felices de que ella se sintiera así por estar en el programa. “No sabés lo que esperaba este momento”, le dijo ella, quien se tenía mucha confianza. En tanto, Héctor Meugeri, el jurado invitado del día, acotó: “Los sueños y los momentos llegan”. Ella se lo agradeció y muy segura de sí misma comentó: “Hay que desearlo con mucha fuerza, yo me veía acá”.

“Susana, ¿estás bien?”, le preguntó Kaczka al verla que aún seguía muy emocionada y le consultó si necesitaba ir al baño. Ella lo tranquilizó diciéndole que no hacía falta, solo que era “muy llorona”, pero que estaba “muy contenta”. Asimismo, le pidió disculpas a su compañera Laura, por haber retrasado su juego. Finalmente, ella también respondió correctamente y ambas pasaron a la final.

Laura y Susana llegaron a la final, pero la médica veterinaria se llevó a casa los tres millones de pesos (Foto: Captura / eltrece)

Susana se tenía mucha confianza para ser la ganadora, algo que a veces puede jugar a favor o en contra. En este caso, Laura se sacó una leve ventaja. Finalmente, Maugeri leyó la que podía ser la última pregunta de la noche. “¿Cuál de estas grandes divas de Hollywood se casó con el príncipe Raniero III de Mónaco? Grece Gelly; Rita Hayworth; Marilyn Monroe; Audrey Hepburn”. Ambas se inclinaron por la actriz que en 1955 ganó el Premio Oscar por su trabajo en La angustia de vivir. Si bien era la opción correcta, la médica veterinaria se llevó a casa los tres millones de pesos por mayor cantidad de luces verdes acumuladas.

