Los 8 escalones: estaba por ganar 12 millones de pesos y faltó por segunda vez por un delicado motivo

Mariano Cáceres se anotó en Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) con el objetivo de ganar la mayor cantidad de plata posible con una meta clara: poder cubrir los gastos del tratamiento oncológico de su hija. A fuerza de conocimiento y persistencia, logró ganar tres veces consecutivas, pero cuando estaba a punto de alcanzar el premio récord de 12 millones de pesos tuvo que ausentarse dos veces seguidas al programa. En medio del desconcierto que generó dicha situación, Guido Kaczka reveló qué sucederá a futuro con el jugador y con la plata que acumuló durante su participación.

Los 8 escalones: Estaba por ganar 12 millones de pesos y faltó por segunda vez

El miércoles por la noche, siendo esta la tercera vez consecutiva que se presentaba en el estudio de eltrece, Mariano Cáceres no solo llegó nuevamente a la final, sino que volvió a consagrarse como el ganador del ciclo. Así, acumuló un premio de 9 millones de pesos, los cuales destinaría a “tratar de solventar el tratamiento de su hija, que es paciente oncológica, acá en Buenos Aires”.

El jueves, el empleado de seguridad privada se enfrentaría a la oportunidad, no solo de hacer historia en el ciclo conducido por Guido Kaczka al romper el récord del premio más alto, sino también de asegurarse parte del dinero necesario para solventar los cuidados médicos de la niña, quien estuvo presente en el estudio en varias oportunidades para celebrar el triunfo de su papá.

Mariano Cáceres estaba a punto de ganar los 12 millones de pesos (Foto: Captura / eltrece)

Sin embargo, fue mucha la sorpresa del público al ver que en su lugar se presentó Alba, quien había quedado en segundo lugar. “¿Por qué está Alba? Por una situación que ella ya conoce, pero le cuento al jurado y a todos. Mariano ayer miércoles a lo último cuando pregunto si volvía por los 12 millones dijo: ‘Vuelvo’”, comenzó a explicar el anfitrión.

“Pero una situación de fuerza mayor hace que no pueda estar -continuó-. Entonces, llamó diciendo: ‘Tengo ganas de ir a jugar, pero no puedo’. Era una situación en la que no podía hacerse presente, así que se decidió guardarle el lugar a Mariano para que siga su camino para los tres millones y surgió para Alba la posibilidad de volver a jugar. Se la llamó a Alba y ella dijo: ‘Sí, estoy’”.

El emotivo abrazo entre Mariano y su hija Agustina tras ganar Los 8 escalones de los tres millones (Foto: Captura / eltrece)

Y aclaró: “Mariano no va a poder jugar hoy por los 12 millones, pero como es una situación de fuerza mayor y él tiene la intención de jugar y seguir el juego, se le guarda el lugar”.

Esta misma secuencia se repitió el viernes ya que Mariano tuvo que ausentarse, cediéndole su lugar a otro jugador y dejando en pausa su participación. “Arranca este juego, igual que ayer, no pudo hacerse presente Mariano por fuerza mayor, que va por los 12 millones”, explicó el conductor, en la noche del viernes. Y agregó: “Por fuerza mayor no pudo venir ayer, no puede estar tampoco en este juego y entonces se le sigue guardando el lugar. Cuando él vuelva va a ir por los 12 millones”.

Por una situación "de fuerza mayor" Mariano no pudo estar por el récord en Los 8 escalones

Asimismo, aclaró: “Se le guarda el lugar para cuando pueda. Mariano, el ganador, no del jueves, que es Melvin, pero Mariano antes de ayer, miércoles, había ganado 9 millones”. Por el momento, no se conoce cuándo podrá regresar. No obstante, tanto el público como todo el equipo del ciclo de juegos tienen la esperanza de que suceda pronto.

