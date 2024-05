La respuesta de los productores de Bebé reno a las polémicas declaraciones de la presunta acosadora

Escuchar

El último éxito de Netflix, Bebé reno, trascendió tanto fuera de la plataforma que se armó un conflicto entre los protagonistas de esta historia. La serie basada en un hecho real, cuenta el presunto acoso que padeció el comediante Richard Gadd, que en la serie se llama Donny, de una mujer llamada Martha. El problema fue que el público rastreó y encontró a la acosadora en la cual está inspirado el personaje, y ella, ante los masivos mensajes de odio y amenazas de muerte que recibió, salió a dar entrevistas; este jueves por la noche desmintió su papel de victimario en una charla reveladora con el periodista británico Piers Morgan en su canal de YouTube. En toda esta encrucijada, los productores tuvieron que dar explicaciones de cómo fue el proceso de creación y el cuidado que tuvieron para no revelar la identidad de los personajes.

Hace tiempo que una serie no trascendía la pantalla como lo hizo Bebé reno. Todo comienza con la oscura trama donde el comediante, víctima del supuesto acoso, y creador de la miniserie, muestra cómo fue el asedio que padeció de parte de una mujer, cuyo nombre ficticio es Martha Scott. El problema es que es una historia basada en hechos reales ―lo que no quiere decir que todos los detalles sean fácticos―; sin embargo, parte del público se puso en la tarea de rastrear a la protagonista de esta historia y se encontraron con Fiona Harvey, quien recibió mucho hate en los últimos días e incluso amenazas de muerte.

Fiona Harvey, la presunta Martha de la serie, dio una entrevista donde se refirió a la miniserie. Captura: YouTube/PiersMorganUncesored

Para defenderse, la abogada escocesa de 58 años le dio una entrevista al presentador Piers Morgan en su canal de YouTube, donde habló sobre cómo le afectó esta miniserie a pesar de no verla y salió a desmentir parte de lo que se cuenta en la historia de la popular plataforma. En esa interesante charla, Fiona reveló que solo vio a Richard Gadd “dos o tres veces”. Además, lo tildó de psicótico, contó que ella solo dice mentiras “piadosas”, manifestó que no fue a prisión e incluso aseguró que la víctima de la historia es ella.

En todo este contexto que desbordó la plataforma, los productores de Netflix, encargados de la creación, tuvieron que aclarar la serie de recaudos que tomaron para resguardar la identidad de los personajes. Uno de los que se expresó al respecto fue Benjamin King, jefe de políticas, quien en una audiencia en el Parlamento del Reino Unido confió que la plataforma estaba satisfecha con “todas las precauciones razonables para ocultar las identidades reales de las personas involucradas en esa historia”.

La acosadora en Bebé Reno se llama Martha Scott

No obstante, fue criticado porque no “habían impedido” que el personaje de Martha fuera identificado en las redes y, ante esa afirmación, King aseguró que Netflix tuvo que “equilibrar” la protección de identidad en pos de la “veracidad y autenticidad” de la miniserie. Asimismo, indicó: “No queríamos anonimizarlo ni hacerlo genérico hasta el punto de que ya no fuera su historia, porque eso apañaría la intención detrás del programa (...) En última instancia, es obviamente muy difícil controlar lo que hacen los espectadores, especialmente en un mundo donde todo se amplifica con las redes sociales”.

En este sentido, remarcó: “Personalmente, no me sentiría cómodo en un mundo en el que decidiéramos que es mejor silenciar a Richard y no permitirle contar la historia”. Finalmente, ante la pregunta de si le habían dado algún apoyo a Harvey en este contexto de amenazas, Benjamin contestó: “No puedo entrar en detalles de lo que sucedió durante la realización del programa porque no sería apropiado que yo hiciera comentarios. No quiero echar leña al fuego a algunas de las teorías que circulan en Internet”.

Por su parte, y a pesar de esa respuesta, Fiona Harvey buscará llevar a los creadores de la serie a la justicia por las amenazas y mensajes de odio que recibe a diario a causa de la serie. Ahora, queda la pregunta en el aire de si ella es una nueva víctima de la popularización de esta historia.

Qué dijo Piers Morgan tras su entrevista a la presunta acosadora de Bebé reno: “Inteligente, rápida y combativa”

Este jueves por la noche se estrenó la entrevista a Fiona Harvey en el canal de YouTube llamado Piers Morgan Uncesored, donde se desligó de todo lo que se narra en la serie; sin embargo, su manera de desdecir varias de sus respuestas despertó sospechas en el público, sobre todo, en el entrevistador, quien hizo su descargo a través de su columna en el periódico británico The Sun.

“He entrevistado a muchas personas muy peligrosas a lo largo de mi carrera, desde asesinos en serie hasta psicópatas diagnosticados médicamente. Y el denominador común es que invariablemente son mentirosos muy hábiles, a menudo porque sus mentes retorcidas les han hecho creer lo que dicen, incluso si los hechos dicen lo contrario”, introdujo el presentador, que fue incisivo con las preguntas que le realizó a la mujer.

El periodista hizo un análisis de cómo se dieron los acontecimientos de Fiona hasta la entrevista y, tras ella, sacó conclusiones: “La encontré inteligente, de pensamiento rápido y combativa. Y a nivel humano, sentí pena por ella por haber sido arrastrada públicamente a través de la picadora de esta manera (...) Su comportamiento general, dentro y fuera de cámara, conmigo y mi equipo no nos dio motivo de preocupación ni sobre su peligro potencial ni sobre su estado mental, aunque hay que decir que los acosadores pueden ser muy convincentes en su capacidad para esconderse, sus personalidades reales o sus intenciones obsesivas”.

Piers Morgan entrevistó a Fiona Harvey para su programa. Captura: YouTube/PiersMorganUncensored

No obstante, Piers Morgan se detuvo en algunas situaciones puntuales. “Hubo momentos en la entrevista en los que mis alarmas sospechosas sonaron fuerte, especialmente cuando de repente ella dijo ‘incluso si lo del correo electrónico fuera cierto, el resto no lo es’. La ‘cosa del correo electrónico’ son los 41.000 e-mails que se dice que le envió a Gadd. Y si eso es cierto, entonces sugeriría que ella estaba buscando de manera muy obsesiva el contacto con él. También me pareció muy extraño que admitiera tener hasta seis direcciones de correo electrónico y cuatro teléfonos móviles que ‘usaba para diferentes personas’. Eso no es normal”, remarcó.

Por último, se refirió a sus respuestas, que en algunos casos se desdecía ella misma. “También hizo una serie de negaciones generales y enfáticas sobre cuánto tiempo conocía a Gadd y cuánto contacto tuvo con él, que son demostrablemente falsas. La afirmación de que ella solo le envió una carta, cuando él dice que tiene 105, parece especialmente falsa. A fin de cuentas, diría que Fiona Harvey me mintió bastante en la entrevista (...) Pero eso no significa que ella no pueda ser una víctima aquí también”, concluyó el presentador.

