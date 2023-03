Lollapalooza Argentina 2023: en qué día y horario tocan Drake, Billie Eilish, Rosalía y Twenty One Pilots

escuchar

Una nueva edición del Lollapalooza Argentina se lleva a cabo este fin de semana, entre hoy y el domingo 19 de marzo en el Hipodrómo de San Isidro. Se calcula que habrá 100.000 personas por día, que se reunirán para ver a sus artistas favoritos y vivir la experiencia del festival.

Este año, se presentarán artistas reconocidos tanto a nivel local como internacional, entre los cuales se destacan Drake, Rosalía, Tame Impala, Twenty-One Pilots, Billie Eilish y Lil Nas X. Algunos de los argentinos que darán el presente en este evento serán María Becerra, Diego Torres, Chano, Trueno, Catupecu Machu y Callejero Fino.

¿Qué día y a qué hora toca Drake?

Uno de los headliners de esta edición del Lollapalooza Argentina 2023 será el rapero canadiense Drake, quien llegó este jueves al país. Se lo considera un cantante vanguardista en el hip hop con sus composiciones que se destacó en la última década. Algunas de sus canciones más conocidas son “In My Feelings”, “One Dance”, “God’s Plan”, “Rich Flex” y “Hotline Bling”.

Se presentará el viernes 17 de marzo en el Escenario Flow, uno de los principales del festival. Su set será uno de los últimos del día, ya que iniciará a las 22.15 y se extenderá hasta las 23.45. En ese sentido, coincidirá con los shows de Cigarretes After Sex y Alison Wonderland.

¿Qué día y a qué hora toca Rosalía?

La cantante española llegó al país para presentar por segunda vez su último albúm Motomami, con el cual ganó un Premio Grammy. “DESPECHÁ”, “La Fama”, “Bizcochito” y “Chicken Teriyaki” son algunos de los temas más escuchados de su último trabajo.

Al igual que Drake, Rosalía estará en el primer día de Lollapalooza Argentina 2023, pero en su caso se trata de la segunda vez que participa de este evento: vino para la edición 2019 y esa fue la primera vez que se presentó fuera de su España natal.

Su show será en el Escenario Samsung, uno de los más grandes del festival. Empezará a las 21 y se extenderá una hora y cuarto, hasta las 22.15. Tocará al mismo tiempo que John Summit.

Tapa del nuevo disco de Rosalía, Motomami

¿Qué día y a qué hora toca Twenty One Pilots?

La banda estadounidense compuesta por Tyler Joseph y el baterista Josh Dun son una novedad en e line up del Lollapalooza Argentina 2023, ya que originalmente no formaban parte de él. Se sumaron en los últimos días cuando se dio a conocer que la banda Blink 182 se bajaba del evento. Sin embargo, no es su primera vez en el país, ya que participaron de las ediciones 2017 y 2019 del festival.

Twenty One Pilots se presentarán el segundo día del festival, el sábado 18 de marzo. Tomarán el Escenario Flow entre las 22.15 y 23.45, tras que finalice el show de Tame Impala.

Twenty one Pilot

¿Qué día y a qué hora toca Billie Eilish?

La cantante estadounidense, conocida un estilo único y por canciones como “Bad Guy”, “You Should See Me In a Crown” y “Happier Than Ever”, también participará en el Lollapalooza Argentina 2023. Será la primera vez que vendrá al país: se iba a presentar en el 2020, pero por la pandemia tuvo que suspender su gira.

Su show será el último día, el domingo 19. Billie Eilish se subirá al Escenario Flow a las 22 y cantará una hora y media, hasta las 23.30. Sin embargo, no será la última presentación, ya que le seguirá el dj Skrillex y dará por finalizado el festival.

¿Cómo es el line up del Lollapalooza Argentina 2023?

Quiénes tocan en el Lollapalooza el viernes 17 de marzo

Lollapalooza Argentina 2023, viernes 17 de marzo

Drake

Rosalía

Armin Van Buuren

Cigarettes After Sex

Alison Wonderland

Trueno

Chano

Marilina Bertoldi

John Summit

Danny Ocean

Tove Lo

The Rose

Alvaro Diaz

Young Miko

Aurora

Willow

Dante Spinetta

Oscu

Suki Waterhouse

Flaca

Guitarricadelafuente

Silvestre y La Naranja

The Change

Panther

Paz Carrara

An Espil

Plastilina

Guillermo Beresñak

NANI

Quiénes tocan en el Lollapalooza el sábado 18 de marzo - Día 2

Lollapalooza Argentina 2023, sábado 18 de marzo

Twenty One Pilots

Tame Impala

Melanie Martinez

The 1975

Catupechu Machu

Jane´s Addiction

Jamie XX

Bresh

Purple Disco Machine

Fred Again..

Mora

SOfi Tukker

Usted Señalemelo

Nora en Pure

Wallows

Yungblud

Elsa y Elmur

Rusowsky + Ralphie Choo

Nafta

Ryan Castro

1915

Kchiporros

Papichamo

Florian

Melanie Williams & El Cabloide

Delfina Campos

Broke Carrey

Sassyggirl

Quiénes tocan en el Lollapalooza el domingo 19 de marzo - Día 3

Lollapalooza Argentina 2023, domingo 19 de marzo

Billie Eilish

Skrillex

Lil Nas X

Claptone

Rise Against

María Becerra

Gorgon City

Tokischa

Polo & Pan

Kali Uchis

Diego Torres

Modest Mouse

Callejero Fino

Gera Mx

Conan Gary

Rei

CAMI

Hot Milk

Mother Mother

Cauchito Club

Rojuu

Mujerejoven

Judeline

León Cordero

Oh!Dulcerari

Odd Mami

Camilú

Connie Isla

Soui Uno

Mia Zeta

Mora Navarro

LA NACION