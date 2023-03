Cambios en Lollapalooza Argentina: se baja Blink 182 y se suma Twenty One Pilots

escuchar

A comienzos de febrero, los fans de Blink 182 mostraron su preocupación luego de que el baterista de la banda, Travis Barker, contara que durante un ensayo se dislocó y se rompió los ligamentos de un dedo (“Estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”, contó Barker, en pareja con la influencer Kourtney Kardashian). Ahora, los rumores de que la banda congelaría su gira y, por ende, no participaría de la próxima edición de Lollapalooza Argentina, se confirman. El músico acaba de ser operado y deberá guardar reposo, con lo que es imposible que el trío que completan Mark Hoppus Tom DeLonge salga de gira y cumpla con los que eran sus compromisos más recientes, sus shows en tres “Lolla” de la región, Buenos Aires, Santiago de Chile y San Pablo.

“Nos entristece comunicar que Blink-182 no podrá realizar su show en Lollapalooza 2023. ¡Esperamos con ansias su regreso en Lollapalooza 2024″, señaló la producción a través de un posteo en su cuenta de Instagram. “Si compraste entrada para el sábado 18 y deseás solicitar el reembolso, tenés tiempo hasta el sábado 4 de marzo para completar el formulario que encontrarás en nuestra biografía, en el botón DEVOLUCIÓN SÁBADO 18″, sumó el posteo. Cabe recordar que aun hay tickets disponibles para los tres días del festival y para los sideshows, únicamente en el sitio oficial.

Blink 182 vendrá a Lollapalooza Argentina en 2024 Prensa Lollapalooza

A contrarreloj, la producción salió a cerrar un reemplazo y lo encontró en un clásico contemporáneo del festival: Twenty One Pilots. El dúo de Tyler Joseph y Josh Dun se presentará en el día 2 del festival, en la jornada en la que también estarán Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Jamie XX, Fred Again, Melanie Martinez, Wallows y Sofi Tukker, entre muchos otros.

En su visita anterior a Lollapalooza Argentina, Twenty One Pilots tuvo a su cargo el cierre del primer día. Esta vez será el headliner principal del día dos, el 18 de marzo. Recordemos que el festival, que comenzará el viernes 17 y finalizará el domingo 19, se realizará, como en todas sus ediciones locales, en el hipódromo de San Isidro. Aquella vez, en diálogo con LA NACION, Tyler Joseph hablaba de modo peculiar del estilo de la banda, un cóctel explosivo de pop, rock y hip hop alternativo que en escena encuentra su mejor versión. “Tengo una vida común además de tocar y hacer música. Voy a restaurantes o viene gente a arreglar algo a mi casa y no me conoce. Me preguntan: ‘¿de qué trabajás?’. Así que me encuentro en situación de describir lo que hago todo el tiempo... Lo trato de reducir a lo más simple posible: somos yo, que toco el piano, y otro tipo, mi compañero, que toca la batería. Y creamos todo lo que queremos. Y no hay límites. Esa es mi definición. Lo trato de hacer lo más simple posible”.

Twenty One Pilots en Lollapalooza Argentina, en 2019 Soledad Aznarez - Archivo

La grilla completa

Viernes

Drake, Rosalía, Armin Van Buuren, Trueno, Alison Wonderland, Chano, Aurora, Tove Lo, Marilina Bertoldi, Danny Ocean, Cigarettes After Sex, Omar Apollo, Alvaro Diaz, John Summit, Dante Spinetta, Villano Antillano, Young Miko, 100 Gecs, Suki Waterhouse, Guitarricadelafuente, Oscu, Silvestre Y La Naranja, The Change, Flaca, Plastilina, An Espil, Paz Carrara, Panther, Guillermo Beresñak y Nani.

Sábado

Twenty One Pilots, Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Jamie Xx, Fred Again.., Melanie Martinez, Usted Señalemelo, Mora, Wallows, Sofi Tukker, Yungblud, Purple Disco Machine, Bresh, Catupecu Machu, Ryan Castro, Nafta, Nora En Pure, Elsa Y Elmar, Papichamp, Rusowsky, Ralphie Choo, 1915, Kchiporros, Broke Carrey, Delfina Campos, Melanie Williams & El Cabloide, Florian, Angela Torres, Sassyggirl y Friolento.

Domingo

Billie Eilish, Skrillex, Lil Nas X, María Becerra, Claptone, Kali Uchis, Diego Torres, Conan Gray, Rise Against , Dominic Fike, Polo & Pan, Gorgon City, Tokischa, Cami, Gera Mx, Callejero Fino, Modest Mouse, Rei, Rojuu, Hot Milk, Muerejoven, Gauchito Club, Odd Mami, Judeline, Connie Isla, Oh!Dulceari, León Cordero, Camilú, Mia Zeta, Soui Uno, Mora Navarro.

Los sideshows del festival

Miércoles 15 de marzo

Cigarettes After Sex- Teatro Vorterix

Rusowsky + Ralphie Choo + Judeline + León Cordero- Niceto Club

Jueves 16 de marzo

Wallows- Teatro Vorterix

Sofi Tukker DJ Set- Niceto Club

Sophie Hawley-Weld, de Sofi Tukker

Sideshows Post Lolla

BUENOS AIRES

Lunes 20 de marzo

Rise Against- Teatro Vorterix

CÓRDOBA

Lunes 20 de marzo

Cami- Club Paraguay

ROSARIO

Martes 21 de marzo

Rojuu- Sala de las Artes

BUENOS AIRES

Martes 21 de marzo

Polo & Pan DJ Set- Niceto Club

