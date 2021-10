Loly Antoniale mostró su mansión en Miami y presentó al nuevo integrante de su familia

Mariana “Loly” Antoniale dejó ver por dentro parte de la increíble mansión donde vive en Miami y presentó a sus mascotas.

A través de una serie de posteos en Instagram, la cordobesa le mostró a sus 713.000 seguidores su inmenso jardín, rodeado de palmeras, donde suele relajarse junto a la piscina climatizada. Casi como en un programa de diseño de interiores, también posó dentro de en su casa y dejó ver la armonía de cada uno de los ambientes.

La mansión de la modelo cuenta con paredes blancas, un confortable living con un sillón también en tonos claros, un inmenso ventanal que deja entrar la luz natural y un mueble donde se encuentra el LED TV que la entretuvo durante la cuarentena decretada por la pandemia. En este ambiente, solía filmarse haciendo gimnasia durante estos días de encierro.

También se mostró sosteniendo un ramo de flores silvestres en el comedor, donde dejó ver una mesa de color natural con sillas de cuero al tono y una mesa ratona a su lado. Todo está situado al lado de un enorme ventanal con cortinas blancas que le dan al ambiente una luminosidad envidiable.

Con un perfil bajísimo, Mariana suele mostrar algunas escenas de su vida en las redes sociales. En la última semana, publicó una foto con un perrito de tamaño diminuto que enterneció a los usuarios por caber dentro de los brazos de la modelo.

Luego, mostró a sus otras dos mascotas, un Golden Retriever, el cual se para en dos patas para bailar con ella y otro can mediano de color blanco y negro. Detrás de postal de sus perros, se podía ver la inmensa cocina con muebles de color blanco, una isla al tono, combinado con la típica heladera estadounidense de dos puertas y el horno en tonos grises.

“Queen of my castle (reina de mi castillo)”, había escrito hace un tiempo la modelo una de sus postales, que dejaba ver su enorme casa de fondo. Desde que abandonó la Argentina, la modelo solo se muestra andando en bicicleta, bailando, tomando sol o haciendo ejercicio, pero no ha dejado ver ningún detalle de su vida profesional.

Hace algunos días, la modelo también causó revuelo entre sus seguidores al mostrar su nuevo y exclusivo vehículo con el que se traslada por la ciudad. Se trata de un Mercedes Benz GLC 43, cuyo valor de mercado internacional figura en 144.000 dólares.

El verano pasado, Cinthia Fernández reveló en Los ángeles de la mañana (eltrece) que Loly “sale con un representante de artistas, es el manager de Marc Anthony. Hace mucho tiempo ya”. Y aseguró que la ex de Rial “tiene una vida de lujos allá en Miami”.

Asimismo, había detallado que el empresario tiene la intención de casarse con Antoniale, pero que ella todavía no estaría preparada para dar ese gran paso en su vida.