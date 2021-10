Mavys Álvarez habló de los videos íntimos con Maradona y lanzó una dura acusación

Mavys Álvarez, la cubana que estuvo vinculada con Diego Armando Maradona cuando tenía 16 años, volvió a hacer duras revelaciones que involucran al entorno del Diez. Luego de que trascendieran videos íntimos de ella y el fallecido exfutbolista, la mujer reveló quién los filmaba.

“En las últimas horas acá en la Argentina aparecieron unos videos en los que se muestran intimidades muy profundas, de relaciones tuyas con Diego Maradona. ¿Quiénes hacían estas filmaciones? ¿Quiénes las promovían? Algunos decían que pertenecían a la inteligencia cubana, otros dicen que eran integrantes del entorno de Maradona, otros aseguran que era el propio Maradona que los mandaba a hacer”, le consultó el periodista Luis Ventura a Álvarez en Secretos verdaderos (América).

Mavys Álvarez hizo una grave acusación contra Guillermo Coppola por sus videos íntimos con Maradona

“En ocasiones, eran amigos de él, de los que estaban en su entorno”, contestó Mavys, quien ahora tiene 41 años. Tras ser indagada por los nombres de estos amigos, agregó: “Pudiera ser el propio (Guillermo) Coppola, tal vez (Carlos) Ferro Viera o por ahí algún otro que estuviera en ese momento. La verdad que son cosas que hoy no son muy claras para mí. Pequeños detalles”.

En el material que trascendió se puede ver a Maradona con una cámara en sus manos -por lo que se presume que había al menos dos personas filmando en la habitación- y a la adolescente notablemente incómoda. “¿Querés que deje de filmar?”, le pregunta el deportista al darse cuenta y ella tímida le responde que no.

Cabe aclarar que Mavys tenía solo 16 años, ella misma aclaró en una entrevista con América Tevé de Miami que en aquel momento tenía miedo y se sentía presionada, tanto por el entorno del Diez cuanto por el régimen cubano que apoyaba todo lo que Maradona hacía en el territorio. “Sentí miedo en varias oportunidades de no poder controlar ciertas situaciones, de no poder decidir”, confió la mujer, quien también hizo referencia a que la incitaban a consumir drogas.

“¿No te daba pudor filmarlo?”, le preguntó el conductor a la mujer, y ella afirmó: “Pues sí, claro que sí. Nunca había pasado una experiencia parecida. Fue mi despertar sexual en todos los sentidos, sí”.

Mavys Álvarez aseguró que estuvo al lado de Diego Maradona de 2000 a 2005

“Si me tiene que dar un bife, que me lo dé”, había dicho Coppola la semana pasada en declaraciones a A la tarde (América) sobre Mavys. El exrepresentante de Maradona manifestó su deseo de mantener un encuentro con la mujer cuando ella viaje a la Argentina, para conversar sobre lo que vivió aquellos días en Cuba, ya que él aseguró haber sido “testigo de una historia de amor” y ella de un infierno.

El empresario, junto a Ferro Viera, integran el círculo de personas que acompañaban al Diez en Cuba a principios de los años 2000 y que será investigado tras la denuncia de Álvarez y de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático por trata de personas presentada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10.

La cubana había contado en una entrevista que en esa época desarrolló distintas adicciones de las que le costó mucho tiempo sobreponerse. Además, reveló que durante su noviazgo con la estrella deportiva, ambos viajaron a Argentina sin pasar por los controles de Migraciones y que recibió presiones para someterse a una cirugía de implantes mamarios.

Durante la entrevista con Luis Ventura, Mavys contó que estuvo casi cinco años con Maradona, “del 2000 hasta casi el 2005″. Pero reconoció que no fue la única pareja de Diego en aquel período, también nombró a personas como Adonay Frutos o Eileen Díaz, y afirmó que hubo más. A su vez, aclaró que nunca se cruzó con Claudia Villafañe, ni en Cuba ni en la Argentina.

La anécdota con Fidel Castro

Álvarez relató también una anécdota del día en que conoció al entonces mandatario cubano Fidel Castro y fue ingresada a un hotel de Baradero en el baúl de su auto, ya que en el país era ilegal los cubanos ingresaran a los hoteles de turistas.

La foto del encuentro de Mavys Álvarez con Fidel Castro, el entonces mandatario de Cuba América TV

“¿Alguna vez te ingresaron a algún lugar escondida en el baúl del auto de Fidel Castro?”, le preguntó Ventura. Y la mujer contestó: “Sí, en una oportunidad. Me llevaron a un hotel en Baradero porque no podían entrar los cubanos a los hoteles”. También desmintió que su madre hubiera trabajado alguna vez en un hotel, como había trascendido.

En torno a si el líder del comunismo en Cuba se había propasado con ella o la había amedrentado en alguna oportunidad, Mavys contó: “Me sentí un poco incómoda cuando lo conocí porque me pasó el brazo por encima y me tiró un poco hacia él. Maradona le dijo ‘dejando’ y él bajó el brazo”.