El estreno del programa Mujeres de eltrece dejó varias perlitas que no pasaron desapercibidas. El magazine, que promete actualidad, entrevistas, cocina y humor, conducido por Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia "Gunda" Fontán, Roxana Vázquez y Jimena Grandinetti, tuvo un arranque algo accidentado. Hubo interrupciones, auriculares que se cayeron, caras incómodas y comentarios fuera de lugar.

Parte de los bloopers se dieron en el momento de cocinar y, cuando Fontán se disponía a contar sobre la receta de la torta de ricota. "Yo todavía no se en qué cámara estoy, pero ya me voy a acostumbrar", confeso la actriz con una sonrisa en la cara mientras miraba hacia la cámara que no la estaba tomando.

Mientras Silveyra admitía que la invitada era un "lujazo", de fondo se escucha a Grandinetti hablarle a los productores y consultares si pueden decir o no el nombre. "¿Lo decimos o no lo decimos? ¿Sí o no? Pero ponete de acuerdo. ¿No era una sorpresa?", grita mientras se levanta de la silla hablándole a quienes están del otro lado de las cámaras en el estudio. La invitada era nada más ni nada menos que Carolina "Pampita" Ardohain, quien brindó una interesante entrevista en donde realizó confesiones hot.

Otro momento incómodo fue cuando Grandinetti, vestida con una remera verde, le dice a Fontán: "Gunda me tiene miedo. No te voy a morder, Gunda", a lo que Fontán responde: "Quiero que mantengamos la distancia". Las conductoras largaron carcajadas y siguieron como si no hubiera sucedido nada.

Sin embargo, a los pocos segundos apareció en escena Teté y Grandinetti decidió hacerle un comentario: "¿Teté, qué hacés? Se fue al baño a hacer pipí ". Teté comienza a explicar por qué se ausentó y nuevamente Grandinetti arremete: "¡No me toques!". Para cortar con el jolgorio, Silveyra continúa con lo programado y le habla a Fontán: "¿Esa torta es para Pampita?", dado por terminado el tema.

El programa continúa y Grandinetti vuelve a interrumpir para preguntar si puede poner el celular de Fontán en silencio y le comenta: "Sos una desubicada, después me decís a mí", entre risas.

En otro momento, cuando el cocinero explica cómo realizar la masa de la torta, Grandinetti lo frena para decirle: "Maxi, disculpá que te toque, pero es ahí", y le señala a dónde debería mirar, dado que estaba hablándole a la cámara incorrecta.

Finalmente, Fontán admite: "Se me salió la cucaracha, así que si me quieren decir algo, me lo dicen en vivo y en directo", en referencia al auricular que la mantiene comunicada con la producción. "Hoy es el primer día, así nos perdonamos", completa la actriz.