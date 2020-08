Claudia Fontán, Soledad Silveyra, Teté Coustarot y Jimena Grandinetti, cuatro de las cinco conductoras de Mujeres en eltrece. La restante, Roxy Vázquez, se recupera en su casa tras haber dado positivo de Covid-19 Crédito: Jorge Luengo /Laflia

Este lunes arrancó Mujeres de eltrece, la nueva apuesta de LaFlia para las tardes de eltrece. Con la conducción de Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia "Gunda" Fontán, Roxana Vázquez y Jimena Grandinetti, este divertido magazine promete actualidad, entrevistas, cocina y mucho humor.

Versátiles y con estilo propio, cada una de las conductoras tendrá la posibilidad de moderar el programa una vez por semana, mientras el resto de los días acompañará en distintos roles. En el debut le tocó el turno a Solita Silveyra, quien -gracias a sus dotes actorales- llevó adelante el programa con mucha soltura.

Con una escenografía en la que se distinguen diversos tonos de verdes, el inicio del ciclo encontró a cada conductora desde un rincón distinto. "Por fin llego el día, ¡qué alegría!", expresó Teté, siendo la primera en aparecer en pantalla con un look con zapatillas súper descontracturado. Desde la cocina, y lista para preparar la receta de la torta de ricota de su abuela, saludó Claudia Fontán, quién presentó al chef Maxi Van Oyen, su amigo y su mano derecha a la hora de cocinar en el ciclo.

Mientras Jimena Grandinetti limpiaba el estudio de las malas energías con un palo santo, Solita Silveyra hizo su entrada triunfal: "Que alegría volver a estar juntas otra vez. Estamos acá para entretenerlas, para informarlas y levantar un poco los ánimos", expresó emocionada.

Sin embargo, el plantel aun no estaba completo. En el piso faltaba Roxi Vázquez, quien hace unos días dio positivo de Covid-19 y se encuentra aislada en su casa, recuperándose. Tras confesar que todas se sometieron al hisopado a partir del resultado de su compañera, las mujeres de eltrece se dirigieron al living para hablar con una médica sobre las ultimas novedades en torno a la pandemia de coronavirus.

Al escuchar atentamente desde su casa, Vázquez contó cómo va llevando sus días en aislamiento: "Hace 10 días fue el diagnóstico positivo. Tuve una cefalea muy marcada, estaba al aire en el noticiero de TN y llamé al médico. Me hisoparon, tenía 37.5 de fiebre y me dio positivo. Creo que mi hijo también se contagió, porque su papá dio positivo así que evidentemente Rocco fue el portador. Pero estoy tranquila porque los chicos lo transitan de otra manera", indicó ya casi repuesta.

Minutos después, y mientras se intercalaba la actualidad con la cocina, las conductoras recibieron a la invitada del día, que fue nada mas y nada menos que Carolina "Pampita" Ardohain. "¡Hola, que lindo venir a visitarlas! Cuántas mujeres lindas, inteligentes, creativas. Las admiro mucho", lanzó la modelo, feliz por ser la primera en visitar el programa.

La picante entrevista a Pampita

Con un vestido blanco, stilettos nude y mucha predisposición, la conductora de Pampita Online se sometió a una entrevista con un formato muy divertido: un sillón giratorio para responder a las preguntas de las cuatro mujeres. Su vuelta al trabajo, su pasión por el baile, su rol como madre y ama de casa, su nueva oportunidad en el amor fueron algunos de los temas de los que Ardohain habló sin pelos en la lengua.

Sin embargo, la entrevista se puso mucho más interesante cuando la modelo se dirigió a un rincón del estudio para someterse a las preguntas picantes de Jimena Grandinetti. Mientras iba sacando sobres con preguntas sorpresa que esperaban dentro de un cubo transparente, la periodista de eltrece advirtió: "Si no te animás a contestar podemos invertir los roles y hacérsela a alguna de las chicas", en referencia a sus compañeras que miraban atentas desde el centro del piso.

Tras contar que es "muy austera y cuidadosa" con el dinero, que la mentira es lo que más le molesta de una traición y que Brad Pitt sería su permitido, Pampita fue por más y se animó a hablar de su intimidad. "¿Qué puntaje te ponés en la cama?", leía en voz alta al tiempo que se ponía colorada. "Yo creo que soy un recontra 10. Nunca he recibido quejas al respecto. Creo que siempre se puede aprender un poco más pero habría que preguntarle a los demás", contestó sin tabúes.

La "venganza" de Carolina

Pero, minutos después y para hacer más dinámica su participación, la morocha invirtió roles y fue ella quien comenzó a entrevistar a las conductoras del ciclo. "¿Sos mejor modelo o conductora?", le preguntó a Teté. "¿A qué te dedicarías si te retiraras de los medios?", eligió para Solita. "¿Qué es lo que menos te gusta de tu cuerpo?", lanzó para "Gunda". Con mucha picardía y gracia, cada una se hizo cargo de la pregunta que le tocó y contestó al respecto.

Sin embargo, la modelo redobló la apuesta y fue por más: "¿Fueron infieles alguna vez?". "No me acuerdo", bromeó Solita, aunque enseguida contestó la pregunta de su excompañera del Bailando con seriedad. "No he sido una mujer infiel. No hago lo que no me gusta que me hagan. Como jamás me acosté con un hombre en la primera salida; soy de la vieja escuela", reveló al tiempo que desmintió haber tenido un romance con Sandro: "Yo no era su tipo", aclaró, entre risas.

Fontán, luego, confesó que jamás fue infiel, ya que "se me nota mucho la mentira"; Grandinetti "bancó" a la pareja abierta y Coustarot tomó la palabra y opinó: "La primera perjudicada es la mujer que es infiel. ¿Para qué vas a estar en una relación si vas a ser infiel con otro?".

Tras salir airosas del cuestionario, las conductoras del nuevo magazine presentaron a sus próximos invitados vía skype: una pareja porno que viaja a lugares paradisíacos para filmarse teniendo relaciones. Por supuesto que no faltaron las preguntas y los comentarios con doble sentido, a los que también se sumo Pampita en su rol de entrevistadora.

Al hablar de sus experiencias intimas, la mujer de Roberto García Moritán confesó que nunca se filmó en la intimidad porque le da miedo que se filtre el material: "Me da mucho miedo filmarme porque le tengo miedo a la nube. Me hackearon mil veces ya. También me da pudor que se filtren las conversaciones con mis amigas. Si eso pasa no trabajo en la tele nunca más", contó, entre risas.

Con intenciones de cambiar de tema y poner un poco de orden, Teté presentó la efemérides del día, sobre el escritor Jorge Luis Borges, a 121 años de su nacimiento. Antes de despedirse del ciclo, las cinco mujeres se dirigieron a la cocina para probar la receta del día y charlar un poco más. Mientras Pampita confesó no cocinar demasiado, eligió a los "fideos con queso" como su plato preferido y recalcó cómo, en la actualidad, están cambiando las exigencias del mundo de la moda.

Al grito de "ya está, lo hicimos" y con los nervios y las desprolijidades característicos de un primer programa en vivo, las conductoras le agradecieron a Ardohain por haberlas acompañado en el gran debut y anunciaron que Jorge Lanata será el invitado de mañana.