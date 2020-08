Comenzó Mujeres de eltrece y las redes se llenaron de críticas Crédito: Jorge Luengo /Laflia

Este lunes empezó Mujeres de eltrece, la nueva apuesta de LaFlia para las tardes de la señal de Artear, y las redes sociales se llenaron de críticas hacia el magazine. Muchos usuarios, entre los que se encontraban algunos famosos, acusaron al programa conducido por Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia "Gunda" Fontán, Roxana Vázquez y Jimena Grandinetti, de caer en estereotipos, de copiar formatos y de falta de dinamismo.

"Arrancó con una cocina. en fin", escribió la periodista Lorena Tosso en Twitter. "El mensaje atrasa. obvio que hay que dejar rodar. Pero tampoco se puede negar lo que se vio", opinó cuando otra persona le dijo que le diera tiempo al ciclo y que no fuese tan crítica con lo que veía.

"¿Está saliendo al aire un homenaje a Acoso textual? Lo hicimos 2006/2007 en América. Gracias", puso Horacio Cabak en su cuenta de Twitter, alegando que el formato es muy parecido al programa que solía llevar adelante él.

Daniel Gómez Rinaldi también fue muy crítico. "Nunca vi nada tan pero tan mal producido", aseguró, aunque también expresó su deseo de que el magazine remonte con el correr de los días. "Ojalá que mejore, porque hay gente que quiero y es trabajo para muchos", afirmó.

Lo que más enojo a los usuarios de Twitter fue el hecho de que Mujeres. comenzara su transmisión en una cocina. "Che, hace falta la receta. que creo nadie anotó nada. Yo quería ver un programa de mujeres hablando de cosas un poco más importantes. Odio cocinar, así que no me vi representada. Además si quiero una receta me voy a programas de cocina, que miro pero nunca hago nada", escribió @tiacoco_twit como respuesta a un tuit de eltrece.

"Treinta minutos de programa en donde todas son mujeres, decís 'piola, al fin mujeres adelante y conduciendo', pero lo primero que aparece es 'aprender a cocinar una torta de ricota' ¡Me estás jodiendo!", agregó la cuenta @leoalonsoa.