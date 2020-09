Ramones, en 1976 Crédito: Michael Ochs ArchivesGettyImages

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de septiembre de 2020 • 11:43

"Los Ramones son auténticos primitivos americanos cuyo trabajo debe ser escuchado y comprendido. Escuchado, no leído ni resumido. Su primer disco, Ramones, está construido casi en su totalidad sobre las bases rítmicas de una intensidad apabullante como el rock & roll no conoce desde sus primeros tiempos". Así comenzaba la crítica del debut discográfico de Ramones, escrita por Paul Nelson para Rolling Stone, en julio de 1976, remarcando en tiempo y espacio la relevancia del álbum, sin conocer aún la influencia que ejercería de allí en más e inclusive hasta nuestros días.

Aquel histórico álbum de iniciación del cuarteto de Queens, es precisamente el primer título de una nueva serie de clásicos en vinilo presentada por La Nación Colecciones y disponible a partir de este mes en quioscos de diarios y revistas y por suscripción a través de la tienda online colecciones.lanacion.com.ar. Curada especialmente por el equipo de Rolling Stone, la colección incluye ocho Long Plays, calidad de 180 gramos -fabricados por Plaza Independencia-, y en reediciones fieles a las originales.

Los próximos lanzamientos serán The Rise and Fall of Ziggy Stardust, el disco con el que en 1972 David Bowie se convirtió en mesías del glam llegado desde el espacio; el primero y homónimo disco de Led Zeppelin (1969), que marcó una era en el cruce del blues y el rock and roll; y también el debut de The Doors, editado originalmente en 1967 y con el que Jim Morrison comenzó a escribir su leyenda a través de sus interpretaciones en clásicos como "The End", "Light My Fire" y "Break on Through (to the Other Side)", entre otros.

Además, también serán parte de la colección In Rock, de Deep Purple; 1984, de Van Halen; Dookie, de Green Day, y A Rush Of Blood to the Head, de Coldplay. A cada vinilo lo acompaña un fascículo con la historia detrás de escena y un análisis en profundidad del disco, con dirección periodística de Rolling Stone.