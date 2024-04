Juana Viale mostró todo sobre el proyecto junto a su novio que la alejó de la televisión

Escuchar

La ausencia de Juana Viale en Almorzando con Juana (eltrece), el programa que conduce los domingos y el “reemplazo” de su abuela, Mirtha Legrand, llamó la atención de los seguidores de la joven conductora, quien sembró dudas sobre qué era lo que la alejaba de las cámaras de televisión. Finalmente, en las últimas horas, terminó con las especulaciones y mostró todos los detalles del proyecto en el que está trabajando.

Juana Viale comenzó su viaje por el océano de la mano de su novio Yago (Fuente: Instagram/@juanavialeoficial)

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 1.1 millones de seguidores, Juanita publicó un adelanto de la película que está grabando sobre la expedición marítima que realiza junto a su novio, el atleta olímpico Yago Lange.

“¿Cuánto conocemos del mar?”, escribió en el pie del reel en el que se la escucha reflexionar sobre el océano y la infinitud de especies que habitan en él. “Es azul, profundo, gigante, temerario. Es paciente, es irregular, indescriptible. Es hogar de infinitas, miles, cientos de especies que no deben ser conocidas”, comenzó diciendo, con la voz en off sobre las imágenes que mostraban parte de la travesía.

Y siguió: “La cuna de la vida. El origen de la vida. Carente de oxígeno, llena de oxígeno. Es una ruta. Miles de rutas que nos conducen a un lugar o a ninguna parte. Une, unifica. Hace de puente. Tiene la capacidad de transformación, de mutación. Puede ser un mar calmo, celeste, transparente a convertirse en un mar rabioso, gris, indescifrable”.

Cerca del final, con una voz pacífica y mientras se proyectaba parte del paisaje, concluyó: “Si uno se sumerge, pasa a otro ritmo. A otro tiempo. Es un portador de mensajes, un bálsamo para mentes. Es un signo de pregunta. El mar puede ser la respuesta o puede ser la pregunta. ¿Cuánto conocemos del mar?”.

Yago Lange y Juana Viale comparte su amor por la naturaleza (Fuente: Instagram/@juanavialeoficial)

Cabe destacar que la conductora y su pareja se encuentran navegando a bordo del velero Lola hacia Cabo Verde, África. El proyecto se extiende a Gibraltar, territorio británico de ultramar. Pero no están solos, los acompaña Mery Sackmann, creadora del blog “Mery sin plástico” especializado en medio ambiente; Marko Magister, director, documentalista y camarógrafo; y Sebastián Vereertbrugghen, camarógrafo y editor.

Fue ‘La Chiqui’ quien a comienzos de abril mencionó que su nieta dejaba por un tiempo los almuerzos de los domingos. “Ella es especial. Tiene un carácter fantástico. Es cariñosa, muy cariñosa. Ama la naturaleza y su vida es eso, la naturaleza. Mirá vos… Es impresionante. Ahora se ha ido por un caso así, justamente”, dijo frente a todos sus invitados, al tiempo que reveló que el proyecto de Juana incluye la grabación de un documental.

Yago Lange es un reconocido atleta olímpico

Por su parte, la exmujer de Gonzalo Valenzuela, sin dar tantos detalles, se había referido a lo que la ausentaría por un tiempo de la pantalla chica. “Este es, por un tiempo, uno de mis últimos domingos y voy a tener a la gran Mirtha reemplazándome y van a disfrutarla a ella los domingos, porque yo me tomo el buque y me voy. Ya les iré contando, pero me voy a una aventura espectacular que carece de estos vestidos, de estos maquillajes y de estos peinados. Voy a algo más salvaje, más natural”, adelantó Viale en su última aparición en vivo.