escuchar

Este domingo 19 de noviembre, los famosos argentinos compartieron fotos en sus redes sociales en le marco del Balotaje 2023, en el que se definirá al próximo presidente de la Argentina. En una jornada soleada, diferentes personajes de la farándula mostraron cómo viven la jornada electoral.

Desde Cinthia Fernández, Florencia de la V, Jorge Rial, Andy Kusnetzoff, Jimena Cyrulnik, Mario Massaccesi y Belén Ludueña, fueron algunas de las personalidades del espectáculo y el periodismo que se mostraron en las primeras horas de la mañana de camino a los establecimientos educativos para sufragar o mismo cumpliendo con su deber al emitir su voto.

“¡Día histórico para todos los Argentinos! ¡Ojalá que quien gane logre que vivamos todos un poco mejor. ¡Y Viva la democracia che!”, escribió Cyrulnik en Instagram, al tiempo que publicó una foto con el comprobante del sufragio en la escuela correspondiente a su localización.

Jimena Cyrulnik después de votar (Fuente: Instagram/@jimecyru)

Por otro lado, Jorge Rial posteó una curiosa Storie junto a un hombre que se cruzó de camino a emitir su voto y resaltó su parecido con el presentador estadounidense Conan O’Brien. Con sorpresa, comentó: “Me encontré con el verdadero Conan el día de las elecciones”.

Jorge Rial destacó un hilarante momento en medio d ela votación (Fuente: Instagram/@jrial)

Por su parte, el conductor de PH Podemos Hablar (Telefe) se mostró junto a las autoridades de mesa y destacó su jornada como integrante del equipo: “Vamos, argentino siempre. La democracia hay que cuidarla ….. y valorarla. Mis compañeros de mesa. Acá estaremos”.

Andy se mostró junto a las autoridades de mesa (Fuente: Instagram/@andykusnetzoff)

El periodista Massaccesi se fotografió al lado de la urna con el sobre que contenía su elección para este domingo y manifestó esperanzado: “Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. ¡Ya voté! Que sea un gran domingo para todos”.

El posteo esperanzador de Mario Massaccesi (Fuente: Instagram/@mariomassaccesi1)

“¡Yo ya voté! Qué sea lo mejor para nuestra querida Argentina. ¿Cómo les fue a ustedes?”, señaló la periodista de Poco Correctos (eltrece) y esposa de Jorge Macri, María Belén Ludueña, a la vez que se mostró junto a la urna, con un look total black.

Belén Ludueña utilizó un look total black para este domingo electoral (Fuente: Instagram/@mariabelenluduena)

En tanto, Amalia Granata realizó un fuerte descargo tras sufragar: “Como les pasa a muchos argentinos, hoy fui a votar con sensaciones encontradas. Ya sabemos que la opción de más kirchnerismo, más pobreza, inflación e inseguridad que padecemos hace años no va más. Pero del otro lado me cuesta aún ver cómo vamos a poder cambiar algo pactando con muchos de los que son parte del problema. Mi deseo es que gane lo nuevo, pero sea el resultado que sea, seguiré desde mi banca trabajado por los valores republicanos por los cual fui elegida. Y en el futuro apoyaré cualquier proyecto que demuestre ser un cambio rotundo y sin atenuantes. Amo mi país, solo quiero que podamos vivir como nos merecemos, ojalá el que gane esté de una vez por todas a la altura de los problemas que padecemos los Argentinos para que pueda resolverlos y nos traiga paz”.

Votó Amalia Granata (Fuente: Instagram/@amaliagranata)

“Estoy aquí en la puerta del colegio que me toca votar. Creo que a todos nos pasa, o a la mayoría le pasa lo mismo, que ninguno de los dos candidatos nos convence. A mí ni siquiera ninguno de los dos me gusta. Pero bueno, hay que elegir, porque no elegir es de cobardes, porque nos toca tomar decisiones y quedar en manos de gente que no sabemos qué va a pasar. Qué sé yo, un poco de tristeza. Ni siquiera tengo esperanza, pero le deseo lo mejor para todos”, describió Cinthia Fernández en un video que publicó en Instagram.

“Por los derechos humanos. Por la salud pública. Por la educación pública. Por la cultura. Por las disidencias. Por la democracia. Por el pueblo argentino. El pueblo siempre tiene la última palabra”, escribió Florencia de la V.

Flor de la V expresó su esperanza en estas elecciones (Fuente: Instagram/@florenciadelav)

Noticia en desarrollo.