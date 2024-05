Jennifer Lopez y Ben Affleck estarían muy cerca del divorcio: todo lo que se sabe al respecto

Escuchar

Todo parece indicar que la relación que tienen Jennifer Lopez y Ben Affleck llegará a su fin. Así lo manifestó el medio In Touch, quien se comunicó con una fuente cercana a la pareja que confirmó que se encuentran tramitando su divorcio. Toda esta información surge en medio de los rumores que se generaron cuando los fanáticos notaron un distanciamiento de los dos en eventos públicos.

La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck nació en la década de los 2000; todo parecía color de rosas cuando anunciaron su boda, la cual, finalmente, fue cancelada en 2003. A pesar de ello, su vínculo continuó un tiempo más, hasta que terminaron confirmando su separación. Recién en 2021, luego de que cada uno conformara su respectiva familia, se reencontraron, reconciliaron y revivieron aquella llama que había quedado encendida por tanto tiempo. Los actores decidieron apostar de lleno a su relación y se casaron en julio de 2022.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en julio 2022. Instagram: @jlo

Sin embargo, todo tuvo un revés inesperado en los últimos meses, cuando los fanáticos notaron que la pareja no se mostraba públicamente en varios eventos públicos. Por ejemplo, el actor no asistió a la Met Gala con su esposa el pasado 6 de mayo, a pesar de tener un importante cargo como copresidente del evento. No obstante, su argumento fue que estaba filmando The Accountant 2.

En todo este contexto, In Touch compartió los testimonios de una fuente cercana a la pareja, quien asegura que esta relación ya está acabada, a tal punto de que él se “mudó” de la lujosa casa que compartían, que tanto les costó conseguir. “La escritura está en la pared: se acabó. Se dirigen al divorcio y, por una vez, ¡Ben no tiene la culpa!”, le manifestó el informante al medio.

Asimismo, la fuente añadió: “Ahora se está centrando en su trabajo y en sus hijos. Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de sus sueños, que estuvieron buscando durante dos años. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. No hay forma de que hubieran durado”.

Según indicó el medio, uno de los principales problemas que mantuvo la pareja a lo largo de estos años fue cómo cada uno de ellos trató su relación con los medios. La cantante era más permisiva a la hora de exponerse ante la prensa, mientras que él siempre intentó esquivarlo. No obstante, este no habría sido el motivo de la separación, pero es una de las grandes diferencias que mantienen.

Ben Affleck and Jennifer Lopez at the 81st Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 7, 2024 in Beverly Hills, California. Christopher Polk / Golden Globes / Golden Globes via AFP

En el documental J.Lo The Greatest Love Story Never Told, Jennifer Lopez se refirió a esta situación. “Al volver a estar juntos, le dije ‘una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales’. Entonces me di cuenta de que no era justo preguntar. Es como si te fueras a casar con el capitán de un barco y dijeras: ‘bueno, no quiero el agua’. Estamos tratando de aprender a llegar a acuerdos”, explicó, dando a entender de que había varios temas en los que discrepaban. Asimismo, añadió: “No creo que Ben se sienta muy cómodo conmigo haciendo esto, pero no quiere detenerme”.

Para cerrar, la fuente indicó: “Esperaron casi dos décadas para volver a estar juntos, pero al final, simplemente no pudieron hacerlo funcionar (...) Ambos dijeron que habían madurado y aprendido de sus errores, pero algunos de los problemas más importantes que los separaron la primera vez siguieron siendo los mismos”.

Solo es cuestión de tiempo para saber si la fuente estaba en lo correcto y la famosa pareja finalmente le pone punto final a la una historia de amor que hizo suspirar a más de uno.

LA NACION