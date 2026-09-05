Los hermanos Gallagher en el festival de Venecia: sonrisas a las cámaras, pero silencio ante los micrófonos

Ver a Liam y Noel Gallagher en armonía, aunque ya han hecho, sin pelearse, un tour de conciertos juntos en el regreso a los escenarios de Oasis, sigue siendo algo que sorprende. De ahí que verlos juntos otra vez, posando para las cámaras, en el Festival de Venecia, ha sido la nueva sorpresa posgira.

Pero no sea cosa que se pida demasiado. Fueron al festival por su próximo documental de Disney+, Oasis: Don’t Look Back in Anger, posaron y hasta sonrieron frente a las cámaras, pero no participaron en la conferencia de prensa que dieron los directores de la película.

Los hermanos Gallagher fueron al Festival de Venecia para presentar el documental de su última gira de conciertos dpa - AGF via ZUMA Press DPA

Los dos hermanos, que se reunieron el año pasado para su exitosa gira de conciertos, tras 15 años de enemistad, llegaron al Lido en barco, se tomaron fotos para la sesión fotográfica de la película y se fueron antes de la conferencia. En la rueda de prensa estuvieron presentes los codirectores Dylan Southern y Will Lovelace, y el guionista Steven Knight.

Noel e Liam posam para fotos no red carpet de Venezia. pic.twitter.com/FMxpPZrizZ — Oasis News 🇧🇷 (@oasisnews) September 5, 2026

Durante la rueda de prensa, al preguntarle por qué los Gallagher no estaban presentes, Lovelace respondió: “Estaban aquí hace un segundo haciéndose una foto, así que están aquí”, pero no dio más detalles. Al parecer, los hermanos no tenían previsto asistir a la conferencia, aunque los periodistas y fans presentes parecían desconocerlo.

Desde que se anunció el reencuentro y la gira, han evitado la prensa. Solo concedieron una entrevista para la promoción de Don’t Look Back in Anger, tras 20 años sin hacer contacto directo con los medios, más allá de sus intervenciones individuales. El documental, que se estrena mundialmente en Venecia este sábado 5 de septiembre, llega a los cines el 9, antes de su estreno en Disney+ a finales de este año, e incluye imágenes de la banda tanto entre bastidores como en el escenario.

Knight reveló que los hermanos ya habían visto la película y estaban “más que satisfechos”. Dijo, además, que les resultó “muy emotiva”. Al preguntarles si creían que una ruptura así entre los hermanos volvería a ocurrir, Lovelace respondió: “No parece que vaya a suceder. Se llevan bastante bien”.

Posibles motivos de la ausencia

Si la ausencia de los hermanos se trató de un desplante, el asunto no pasaría de ser una actitud de vieja estrella de rock. Aunque lo cierto es que, al no haber existido una confirmación en la agenda de su presencia, también es probable que hayan querido evitarla de antemano para no tener que dar detalles de una posible nueva gira, si realmente la tuvieran entre manos.

Porque lo cierto es que la banda ha publicado mensajes crípticos en redes sociales durante los últimos días. Noel Gallagher también hizo alusión a una posible gira en 2027 en una entrevista reciente con Talksport: “Digámoslo así: no hay torneo de fútbol el año que viene, así que tenemos que hacer algo en verano, ¿no?“.

El proceso del documental

En una entrevista con Variety, Southern y Lovelace explicaron cómo lograron grabar el reencuentro de Liam y Noel, incluyendo la instalación de discretas cámaras en su sala de ensayo.

“No queríamos que pareciera algo artificial. No queríamos que se sintiera como si un molesto equipo de filmación estuviera corriendo por ahí, estorbando”, dijo Southern. “Éramos conscientes de lo delicado que era el tema y de que, literalmente, era la primera vez en 15 años que estaban juntos en una habitación durante un período prolongado”.

Sin embargo, no esperen que los hermanos Gallagher se pongan sentimentales en el documental. “Son los Gallagher, no Dawson’s Creek, añadió Southern. “No se van a sentar a hablar de sus emociones”.