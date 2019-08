Los hermanos Scott deleitaron a la audiencia, y Dolores Barreiro hizo de anfitriona Crédito: Instagram gabilopezinteriordesign

En el marco de un extenso tour latinoamericano con el que ya visitaron México, Brasil y Chile, Drew y Jonathan Scott contaron secretos e interactuaron con sus fanáticos en dos funciones colmadas en La Rural. "Trabajamos mucho pero venir a un país bellísimo como la Argentina, conocer las caras de las personas que nos ven por televisión cada semana... nos cuesta llamar a esto trabajo aunque sea sacrificado", confesaron.

Se trata de los gemelos más populares del mundo, famosos por Hermanos a la obra , el ciclo en el que desde hace casi una década transforman casas en la pantalla de Discovery Home & Health y con el que han creado un verdadero imperio, que incluye su propia productora de televisión, libros, videojuegos, muebles y un crucero.

"Quiero anticipar algo: ¡son muy altos! Yo parezco una enana a su lado", advirtió Dolores Barreiro en el escenario de La Rural antes de darles la bienvenida. Con sus casi dos metros de altura, los dos Scott fueron entrevistados por la exmodelo y respondieron preguntas del público y de los televidentes. Hubo también espacio para un truco de magia, la verdadera pasión de Jonathan, y para que Drew cantara su propia versión de "Despacito".

Sin mucho más contenido que simplemente verlos interactuar y bromear en vivo, las dos funciones de este show tuvieron los condimentos clásicos de este tipo de visitas: se pusieron las camisetas de la Selección Nacional, elogiaron la comida local y bromearon con la necesidad de encontrar una novia argentina para el gemelo que está soltero.

Los Hermanos a la Obra arrasaron en La Rural - Fuente: Instagram Easy 00:28

Video

Los Scott tienen un aceitado modelo de negocio que incluye a toda su familia, así que hubo también saludos de sus padres desde su Canadá natal y la aparición en el escenario del tercer hermano con su novia y de la esposa de Drew. De esta peculiar forma de relacionarse y de los secretos de su ciclo dialogaron con LA NACION, recién llegados a la Argentina.

-¡Bienvenidos a la Argentina! ¿Cómo los recibió Buenos Aires?

-Drew: ¡Estamos felices! Es nuestra primera vez y llegamos anoche, muy tarde, en un vuelo desde Chile así que no conocemos aún mucho. Entramos por la calle Corrientes, vimos los teatros y mucha movida nocturna además de edificios antiguos que nos encantaron. y ahora aquí La Rural, que también nos impactó. Esperamos tener todo el día de mañana para recorrer y explorar.

-Buenos Aires es la tercera parada de este gran tour con el que ya visitaron México, Brasil y Chile en pocos días. Luego seguirán por Colombia... ¿cómo sintieron la recepción de público latinoamericano?

-Jonathan: Dejame decir algo: ¡la comida que tienen es increíble! Creo que ya aumenté tres kilos. Hecha esta aclaración, no deja de maravillarme la pasión de las personas aquí. No sólo con aquellos que vienen a nuestro show, sino también en las redes sociales. Mirá, hoy estaba mirando mi Instagram y ya tengo más seguidores de San Pablo que de las principales ciudades de Estados Unidos... ¡es una locura!

-D.: Nunca nos había pasado que por los gritos y los saltos los estadios y teatros temblaran ¡pero es así! En Brasil hicimos una función para 10 mil personas. Fue una locura, algo que jamás imaginamos.

-¿Y no están cansados?

-J: En realidad nosotros siempre tenemos una agenda completa, así que estamos acostumbrados a ir de aquí para allá haciendo cosas. Si lográs tener un equipo que organice todo, como el que tenemos hoy, es mucho más sencillo. Y la verdad es que cualquier cansancio se te va de inmediato cuando subís a un escenario y ves a tantas personas emocionadas sólo de verte o de poder compartir con vos un rato. Venir a un país bellísimo como el tuyo, conocer las caras de las personas que nos ven por televisión cada semana... no sé, me cuesta llamar a esto trabajo aunque sea sacrificado.

-D.: ¡Adhiero a lo que dijo mi hermano pero agrego que me gustaría dormir un poco más! Un poquitito más, no pido mucho. Y poder probar más comida... ¿ya te hablamos de la comida? No queremos ser repetitivos pero ¡me encanta la comida!

-Luego de ocho temporadas de Hermanos a la obra, junto con varios ciclos más, libros, programas de radio, un tour por América Latina. ¿cuál es el secreto del éxito?

-J: ¡Hacer tomas en cámara lenta remoldeando casas con la camisa y los pantalones estrechos y mojados! (risas) Hablando en serio: supongo que mucho tiene que ver con nuestra química, que no nos tomamos en serio y que nos gusta jugar y bromear mucho. No usamos términos elegantes ni conceptos difíciles, supongo que es por eso que incluso niños de 5 años ya se declaren fans de Hermanos a la obra.

-Los que siguen su programa desde hace muchos años escuchan una y otra vez una frase que ya se volvió familiar para la audiencia ¿por qué ustedes siempre buscan hacer remodelaciones "con concepto abierto"?

-J.: ¿Lo decimos mucho, no? Una vez nos pasó que alguien nos encontró por la calle y nos dijo en la cara 'odio el concepto abierto en las casas'. Se ve que despierta muchas pasiones... La idea es eliminar cualquier separación entre lo que tradicionalmente es la cocina, el comedor y el living. Poder integrar todo y que haya mayor espacio, circulación de ideas, de charlas ¡e incluso de olores!

-Aún es popular en América Latina que la cocina esté separada del comedor para no ver desorden o sentir los aromas... ¡Argentina necesita más cocinas de concepto abierto! Nosotros buscamos que haya mayor dinamismo, poder charlar con los invitados mientras cocinás, que se pueda hablar sobre lo que pasó en el día, en el colegio.

En diálogo con LA NACION, los Scott aseguran que encuentran valor en la diversidad Crédito: Instagram Easy Argentina

-D: Nuestro famoso "concepto abierto" invita a que nadie esté encerrado, a que haya conexión, quizá con una cocina como una isla en donde todos se sientan alrededor... las posibilidades del concepto abierto son potencialmente infinitas. Pero tiene un límite: poner el baño en el medio del living o de la cocina.

-J.: ¡Salvo que quieras que las visitas nunca te molesten en tu casa!

-Vivimos en una realidad en donde hay una crisis habitacional en muchísimas ciudades alrededor del mundo, incluyendo Buenos Aires. ¿Por qué creen que cuando más difícil y lejano queda el sueño de la casa propia su programa tiene cada vez más éxito?

-J: Todos vivimos en algún lugar, ya sea propio o prestado, y todos queremos que sea el mejor lugar posible o, al menos, el que mejor se adapte a nosotros con nuestros recursos. Nuestro programa permite ver el potencial que tienen los espacios y por eso en la nueva temporada, que comenzó a poner en pantalla Discovery Home & Health, remodelamos casas más pequeñas y mostramos trucos para maximizar su espacio, que parezcan más grandes, más luminosas...

-La marca "Hermanos a la obra" se extiende más allá del programa de televisión a otros reality shows, con apps para celulares, cruceros, una línea de muebles... ¿qué disfrutan más o les genera más orgullo?

-D: Encontramos valor en la diversidad, nos cuesta estar quietos. Nuestra app, por ejemplo, surgió por pedido de nuestro público, que quería poder acceder de una manera diferente a ciertos contenidos y conocimientos. Y lo cierto es que tiene más usuarios en América Latina que en Estados Unidos. Es un juego en el que podés decorar y reformar una casa de acuerdo a distintos criterios, entonces de una forma divertida accedés a conocimientos y trucos.

-También tenemos muebles y accesorios con la marca Scott Brothers, que pronto llegarán a América Latina, y que fueron creados y fabricados teniendo en cuenta el medio ambiente y las prácticas laborales justas, con energía renovables. Son productos resistentes, para familias reales y que se adaptan a distintos estilos. Hemos descubierto que hay muchas compañías que hacen productos que no resisten un mudanza. Nosotros buscamos durabilidad. Nosotros queremos solucionar un problema, que sean útiles y que sean bellos. Y pronto estarán en América Latina.

Un poco de tango para los hermanos Crédito: Instagram Easy Argentina

-J.: En mi caso particular, lo que más me divierte hoy es nuestra productora de TV, que no sólo hace nuestros programas sino también ciclos de cocina, de viajes, realities de competencia. me encanta hacer televisión para toda la familia.

-Son tapa de revistas del corazón, el casamiento de Jonathan fue cubierto por paparazzis, la gente en redes sociales fantasea con la vida sentimental de Drew... ¿cómo se llevan con ese costado de la fama?

-J.: Si lo que estás preguntando es si hay videos caseros íntimos míos... ¡te digo que no! (risas)

-D: Nosotros somos muy abiertos y transparentes. Por eso mi esposa es parte de nuestros programas, al igual que nuestro otro hermano y su novia... en ese sentido mostramos y abrimos nuestra familia a todos nuestros seguidores y tratamos de ser honestos. Puede ser más difícil para Jonathan, que está buscando un amor y no es fácil cuando estás a la vista de todos.

-Dicen que la mejor manera de aprender un idioma es tener una pareja que lo hable...

-J.: ¿O sea que para hablar español necesito una novia argentina? ¡Tengo que probar la teoría!