Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, EE.UU / 2026). Dirección: Francis Lawrence. Guion: Billy Ray, Michael Lesslie, basada en la novela de Suzanne Collins. Fotografía: Jo Willems. Edición: Mark Yoshikawa. Elenco: Joseph Zada, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons. Calificación: R-13 (Restringida). Distribuidora: BF París. Duración: 158 minutos. Nuestra opinión: Buena.

Las precuelas se convirtieron en una forma usual de alargar la vida de un éxito del cine. Cuando no se puede seguir contando la historia hacia adelante, basta con ir hacia atrás, al pasado de los personajes. Spoiler: pocas veces esa narración resulta tan interesante (aunque hay excepciones, como El Padrino 2, excelente secuela y precuela a la vez).

El éxito de la trilogía original de Los Juegos del Hambre, tanto de los libros de Suzanne Collins como las películas, derivó en dos precuelas literarias y sus adaptaciones. Primero fue Balada de pájaros cantores y serpientes, ubicada más de sesenta años antes del nacimiento de la heroína Katniss Everdeen y con el futuro presidente Snow como protagonista.

Ahora le tocó el turno a Haymitch, el personaje que interpretó Woody Harrelson en los primeros films. En Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha, el joven Haymitch (Joseph Zada) es forzado a participar como tributo del distrito 12 en los juegos, por defender a su amada Lenore Dove (Whitney Peak). Junto con Maysilee (Mckenna Grace) y otros dos adolescentes de su zona, son llevados al Capitolio para enfrentarse en la competencia, cuyo único sobreviviente podrá coronarse vencedor.

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La construcción del universo de Los Juegos del Hambre siempre fue un fuerte de la saga y Amanecer... continúa con esa tradición. En este caso, los escenarios y moda del Capitolio tienen un estilo retrofuturista, que combina detalles propios de la década del 70 con tecnologías avanzadas. Como si la distopía sucediera en una línea de tiempo paralela a la de nuestra realidad.

Es interesante cómo se traduce a la pantalla el mal gusto que caracteriza a la estética del Capitolio, un régimen dictatorial cruel, con riqueza material pero sin educación y refinamiento. Excepto por el personaje de Jesse Plemons, el más ambiguo en su moral y el más interesante del film.

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El elenco está poblado de actores como Plemons, con más talento del que la película les permite desplegar. Ralph Fiennes tiene cortas pero importantes intervenciones como el temible presidente Snow; Glenn Close se divierte bajo kilos de maquillaje; Kieran Culkin también juega como un presentador televisivo mezquino; Elle Fanning es una perfecta joven Effie; mientras que Lily Taylor y Maya Hawke tienen pocas escenas, como las ex ganadoras de los juegos que ayudan a Haymitch en su intención de hackear los juegos.

Estos actores están tan desaprovechados que se puede imaginar que tenían más escenas que debieron ser cortadas, en una película cuya duración es extensa, aunque la narración se mueve a buen ritmo.

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El director Francis Lawrence tiene experiencia en contar estas historias tan enroscadas y en la puesta en escena de este mundo particular, ya que dirigió todas las películas de Los Juegos del Hambre, excepto la primera (probablemente la mejor). Sin aportar demasiada originalidad, todo sigue sus carriles y cumple con su objetivo.

Aun así, las notas disonantes en el film suenan muy fuerte. Los diálogos son demasiado cursis (¿cómo los recibirán los jóvenes, el público natural de esta película?) y, más importante aún, la acción durante los juegos no logra cautivar.

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Estas secuencias, que deberían ser más vistosas y entretenidas, no tienen el impacto necesario y la seguidilla de muertes de adolescentes parece un conteo de cuerpos al estilo Destino final (pero sin la “creatividad” en las formas) y termina resultando demasiado lúgubre. A punto tal, que en el final hay una sorpresa, para recordarles a los espectadores lo que amaron de la trilogía original y asegurarles que todo tiene un final feliz.