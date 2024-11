Los mensajes de L-Gante sobre el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

El triángulo amoroso entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, sigue dando que hablar. Luego de que este miércoles, la mediática y el futbolista protagonizaran una extraña escena, que desencadenó un teso ida y vuelta a través de las redes sociales, el novio de la protagonista de esta historia se sumó a la polémica y no se guardó nada.

Mauro Icardi, L-Gante y Wanda Nara, un escándalo sin fin Archivo / Instagram @mauroi

Este jueves en LAM (América TV), Yanina Latorre comentó que le escribió al referente de la Cumbia 420 y que le preguntó por qué no fue a la fiesta de la revista Caras, en la que su pareja terminó en llanto; a continuación, prosiguió a leer lo que él le había contestado: “Se me rompió la camioneta, me cargaron gasoil y es para matarlo al playero”. Con respecto a lo sucedido entre Nara e Icardi, el cantante lanzó: “Lo de Mauro no me sorprende, es un molesto. Tenés que ser plaga para ser millonario y andar pidiendo casas prestada. El verdadero caradura tóxico”.

En ese sentido, la panelista le consultó si a él le parecía bien que Wanda haya ido a verlo. El artista le contestó, pero eliminó los mensajes y Yanina nunca los pudo ver. “¿Qué borraste?”, quiso saber, y él le respondió: “Cosas que dije de más”.

Yanina Latorre reveló su diálogo con L-Gante (Captura TV)

Ante la insistencia de Latorre, manifestó: “Asuntos familiares ajenos, no me meto, que sé yo. Siempre estuve al tanto de sus actitudes, no me sorprende, le deseo lo mejor y espero que esté bien”.

En medio de las polémicas fotos y videos que se viralizaron en las últimas horas, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) tomó una drástica decisión, la cual anunció a través de su cuenta de Instagram. “Por motivos personales de público conocimiento, tomé la decisión de suspender un viaje de trabajo para el que había sido contratada por una empresa multinacional”, escribió.

En medio de su escandalosa separación, Wanda Nara anunció que no irá a un viaje de trabajo que tenía pautado (Foto: Instagram @wanda_nara)

De esta manera, Nara confirmó que no realizará el viaje que tenía previsto para los próximos días a Tailandia con una exclusiva marca de joyas, en el cual iba a pasar días con otras celebridades como Carolina ‘Pampita’ Ardohain, Julieta Poggio, su hermana Zaira y Stephanie Demner.