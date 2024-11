Mauro Icardi rompió el silencio: el detrás del chat donde amenazaba a Wanda Nara y cómo “irrumpió” la empresaria en su casa

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa siendo un foco de polémicas, tensiones y acusaciones cruzadas . El futbolista y la empresaria volvieron a protagonizar un escándalo, tras la filtración de un chat en el que Icardi amenazaba con “arruinarle la vida” a la madre de sus hijas. A esto se sumó la inesperada “irrupción” de la conductora en la vivienda donde actualmente se encuentra el jugador.

Nara publicó en su cuenta de Instagram un fragmento de una conversación de WhatsApp, en donde Icardi le decía: “Y como sigas en viva cagándote en tu familia, te voy a arruinar la vida, directamente, de por vida”. Acompañando la captura, Wanda comentó: “Diga lo que diga, haga lo que haga, su objetivo es este”, señalando que el futbolista busca desacreditarla.

La respuesta del delantero del Galatasaray no se hizo esperar. Como contraataque, el jugador compartió la misma captura en sus historias, aclarando que el mensaje databa del 15 de septiembre de 2022. Con un tono irónico, agregó: “Wandix, un poco viejo el chat”.

Wanda Nara quiso dejar en evidencia a Mauro Icardi, pero el mensaje sería de 2022, según expresó el jugador

Como parte de este conflicto, Icardi también decidió exponer detalles de un episodio que habría vivido ayer con la conductora de Bake Off Famosos después de que, según sus palabras, Wanda irrumpiera en su casa de Santa Bárbara, en Nordelta. A través de una serie de historias de Instagram, el futbolista relató el minuto a minuto de la situación, apoyándose en chats con su abogada, Guadalupe Guerrero, y videos grabados con una cámara.

En los mensajes enviados a su letrada, Icardi documentó la llegada de su ex y actual novia de L-Gante. “Llegó Wanda. La estoy grabando. Todo con la GoPro. Por las dudas tenemos pruebas”, le comentó a la letrada, quien respondió: “Perfecto”. Además, señaló: “Llegada 11.47, sin Kenny [Palacios, estilista de la empresaria]”, informó el delantero. “Está filmando algo con el teléfono, yo igual, estoy grabando todo. Llamala a Ana (Rosenfeld) y preguntá cuándo se va porque se instaló acá”, le pidió Icardi a Guerrero.

Otro posteo de Icardi (Foto: captura Instagram)

El jugador señaló que inicialmente Wanda había justificado su presencia en el domicilio para retirar una valija. Sin embargo, según su relato, la empresaria extendió su estadía, preparándose incluso una merienda. “Pidiéndole cuándo se va, ya que solo venía a retirar una valija con ropa y ya había pasado casi media hora”, reportó Mauro a su letrada. Y continuó: “Se está preparando leche con cereales. Yo no le dirigí la palabra todavía. Ella habla sola. Se ve que vino con hambre y charlatana”, sumó el jugador, mostrando un video de Nara en la cocina.

La conversación entre el jugador y su abogada

A pesar de la tensión, Icardi optó por no confrontarla directamente y delegó en las abogadas de ambas partes el manejo del asunto. “Decile a Ana [Rosenfeld, en representación de Nara] que la llame y que la saque”, insistió el deportista ante su representante legal.

En otra parte del chat, Icardi expresa su incomodidad y, según indicó, este comportamiento sería parte de una estrategia de Wanda para “desalojarlo” del lugar, algo que él calificó como un “capricho”. En otro mensaje, sumó más información a su abogada: “Está sentada comiendo galletitas y Coca Cola. Igual nos sirve para alegar que no puedo estar en esta casa porque incumple todo. Ya que quiere estar en el Chateau ella, no entiendo qué hace acá. Encima se me tiró encima a sacarme el teléfono”, escribió Mauro a Guerrero por chat.

En el posteo que hizo acerca de esta conversación con su letrada, el deportista añadió: “Como dije hoy, me desalojaron de mi departamento por capricho y resulta que se presenta acá acosándome como se vio en el video”. El material con el relato de la presencia de Wanda en la casa fue borrado por Icardi de sus redes sociales a los pocos minutos de haber sido publicado, al igual que las capturas de los chats con su abogada.

Luego de que Mauro Icardi la expusiera en las redes, Wanda Nara explicó por qué fue a la casa de Santa Bárbara

Después de que su ex la expusiera, la conductora de Bake Off Famosos publicó una foto que le tomó a Icardi en la casa y aclaró: “Con previo aviso a los abogados. Llegue a mi casa que, de forma voluntaria presto , a buscar mis documentos para viajar y mi ropa de verano. No estaba sola”.

LA NACION