Los vecinos de Cinthia Fernández la quieren denunciar porque su gimnasio deja ver demasiado

¿Puede Cinthia Fernández alejarse de los escándalos? Aunque mucho lo intente, la respuesta parece ser que no. La panelista e influencer volvió a protagonizar un alboroto, pero esta vez originado en su propio barrio. “Me quieren denunciar por mi gimnasio”, relató

Resulta que el staff de Los Ángeles de la Mañana se encontraba en comunicación con el periodista Augusto “Tartu” Tartúfoli cuando este, con picardía, contó que en el country donde vive tiene varios vecinos famosos, como Cubero y Viciconte y a la propia Cinthia Fernández, entre otros.

Sorprendidos por la inesperada confesión, Tartúfoli aprovechó y reveló que en el hogar de la modelo las reparaciones “nunca cesan”. Fue allí que la morocha entre risas confirmó lo comentado y agregó: “Y ahora me quieren denunciar. ¿Les conté? ¡Por mi gimnasio! Ellos no tienen y me vienen a joder a mí”.

Confundidos a coro por semejante novedad, el periodista retomó la palabra y le consultó a la morocha si el gimnasio era vidriado, a lo que con orgullo la panelista expresó que sí. “Bueno, imagínense a Cinthia con ese cuerpo. Los maridos explotados, y las esposas de los maridos como diciendo ‘¿Qué pasa acá?’”, explicó con chicana.“ ¿Qué les molesta?”, respondió con enojo Cinthia y con ironía concluyó: “Si quieren las entreno; pero les cobro la clase”.

LA NACION