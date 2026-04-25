Meryl Streep reveló el momento más difícil del rodaje de Los puentes de Madison con Clint Eastwood: “Me sorprendió”

Hay algunas películas que simplemente dejaron una marca imborrable en el cine, ya sea por la trama, el contexto sociopolítico en el que se estrenó, la química entre los protagonistas, la cantidad de premios que ganó o la banda sonora. Son varios los factores que pueden hacerla inolvidable. Dentro de este selecto grupo se encuentra Los puentes de Madison (The Bridges of Madison County). La historia entre Francesca y Robert se convirtió en un clásico del cine romántico al punto tal que hoy, a casi 31 años de su estreno, la audiencia sigue dándole play por primera o décima vez. El rodaje fue igual de breve e intenso que el romance y la propia Meryl Streep llegó a revelar que hubo una escena tan compleja de grabar que Clint Eastwood, que además de coprotagonizarla la dirigió, decidió “elegantemente” recortarla en la edición final.

Basada en la novela homónima publicada en 1992 por Robert James Waller, Los puentes de Madison sigue la corta y apasionada relación entre Francesca Johnson (Streep), una ama de casa de Iowa casada y con hijos, y Robert Kincaid (Eastwood), un fotógrafo que llega a Madison para capturar sus puentes. La conexión que sienten es inexplicable y ella se ve frente a frente con una decisión imposiblemente difícil de hacer: seguir con la estabilidad de su vida en familia o animarse a vivir una vida de pasión e incertidumbre con este nuevo hombre que le despertó deseos y sueños que no se había permitido tener. Se estrenó en 1995 y se puede ver en streaming a través de la plataforma HBO Max.

Los puentes de Madison con Meryl Streep y Clint Eastwood se estrenó en 1995 (Foto: IMDb)

De toda la película hubo una escena en particular que fue un poco más compleja, por la demanda emocional que requería y por el punto de quiebre que marcaba en la historia. “La escena de la pelea en la cocina fue el momento en el que las limitaciones de este sueño se presentaron ante Francesca. Es la mañana después, es cuando te das cuenta de que terminó”, reflexionó Meryl Streep en un documental sobre cómo se hizo la película.

La relevación de Meryl Streep sobre el rodaje de Los puentes de Madison

“Es una gran escena y es aquella en la que, como actor, Clint no tuvo miedo de ir hasta el final con el compromiso emocional que necesitaba”, sostuvo y reveló que cuando vio el corte final se sorprendió porque Eastwood eliminó algunas de las partes más tensas de su actuación. “Todo actor se esforzaría al máximo por esta escena, y él se contiene, y me sorprendió. Pero creo que tiene una idea muy clara de cuánto necesita contar la historia en su rostro y hasta dónde quiere llegar. Tuvo un sentido muy elegante de contención en la edición”, sostuvo.

De hecho, la actriz llegó a admitir que le preguntó a Eastwood por qué en esa escena estaba de espaldas a la cámara mientras lloraba, puesto que tenía la oportunidad de mostrar todos sus dotes actorales. Él le explicó que todo funcionaba mejor con esa posición. Eso le valió un mayor reconocimiento de parte de Streep por su decisión de ponerse al servicio de la película y no hacer algo que lo beneficiaría a él como actor.

Streep reveló que la escena de la pelea en la cocina fue una de las más difíciles de hacer (Foto: IMDb)

Por otro lado, durante el Festival de Cannes de 2024, donde recibió la Palma de Oro de Honor, Streep recordó el rodaje de la película, que duró cinco semanas. “Nos despertábamos a las 5 de la mañana para filmar y de esa forma Clint luego podía ir a jugar al golf. A veces él proponía ensayar ante las cámaras, pero cuando terminábamos, decía: “Perfecto, queda esta toma”. De esa forma el ensayo se convertía en el film”, sostuvo.

Los puentes de Madison - Adelanto

Si bien aseguró que “fue increíble trabajar con Clint”, también rememoró el momento en el que debió ponerse firme para, sencillamente, poder llevar adelante el rodaje. “Recuerdo que se enojó una sola vez, cuando algunos miembros del equipo estaban hablando tan alto que sus murmullos se escuchaban hasta el lugar en el que estábamos filmando. En ese momento, Clint pegó un grito que dejó helado a todo el equipo, y el efecto les duró un rato muy largo”, admitió.