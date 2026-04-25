Pablo Echarri sorprendió al hablar de Natalia Oreiro a 26 años de su separación: “Fue importante en mi vida”

Pablo Echarri y Natalia Oreiro supieron ser una de las parejas más populares de la década del noventa. Salieron desde 1994 hasta el 2000 y, si bien luego rearmaron sus vidas —él con Nancy Dupláa y ella con Ricardo Mollo—, el público no olvida su relación. Ahora, a 26 años de su separación, el actor inesperadamente habló del vínculo que tuvieron y se sinceró respecto a lo que significó la actriz en su vida.

A los 56 años, Echarri atraviesa un buen momento profesional. Acaba de estrenar, como productor, El último viaje a China, un documental en homenaje a China Zorrilla protagonizado por Soledad Silveyra y Carlos Perciavalle y dirigido por Alejandro Maci, y además protagoniza Maldita felicidad en el teatro Metropolitan junto a Paola Krum, Carlos Portaluppi e Inés Palombo. En este contexto, el viernes 24 de abril estuvo en el streaming No tan pronto y, entre varias otras cosas, fue consultado por su vida sentimental, no solo sobre el presente, sino también sobre el pasado.

Pablo Echarri y Natalia Oreiro fueron pareja desde 1994 hasta el 2000

El conductor Nicolás Magaldi le preguntó por su relación con Natalia Oreiro, a lo que él respondió: “Fue importante en mi vida. Yo no usufructué esta fama de manera desmedida. Conozco compañeros que salieron con más mujeres y yo tuve relaciones largas. Con ella tuve una relación larga, fueron cerca de seis años”. Contó que mientras salían, él se tomaba el colectivo desde su casa en Avellaneda para ir a verla y cuando regresaba, ella lo acompañaba a la parada. Recordó que en aquel entonces Oreiro recién había llegado desde Uruguay y vivía en una pensión.

Pablo Echarri recordó su relación con Natalia Oreiro

“Fueron muchos años donde me empezó a ir bien a mí y a ella también. Ella empezó de extra en Inconquistable corazón (telenovela protagonizada por Echarri, Paola Krum y Pablo Rago que se emitió en elnueve entre 1994 y 1995). Ahí la conocí, en la oficina de mi representante Hugo Fredes”, reveló.

En esta misma línea, definió a Oreiro como “alguien importante” en su vida. “Caminamos juntos esos primeros años; fueron de mucho crecimiento, de fama y, bueno, éramos muy jóvenes. Fue una relación linda, sincera”, aseguró. Asimismo, comentó que, si bien terminaron “bien”, no suelen frecuentarse, aunque en el caso de cruzarse en eventos nunca se negarían el saludo.

Echarri aseguró que su relación con Oreiro fue "linda y sincera"

Durante muchos años se especuló sobre los motivos de la separación de los actores. Hace un tiempo, el periodista Augusto “Tartu” Tartúfoli reveló en CNN Radio que en aquel momento Echarri tenía ahorrados 30 mil dólares y los guardó en una caja de bocaditos de pollo adentro del freezer de la heladera. Sin saberlo, Oreiro los habría tirado a la basura pensando que estaban vencidos y, al enterarse, él se habría enfurecido y habrían tenido una pelea subida de tono que los llevó a separarse.

Sin embargo, en una entrevista en La Once Diez (Radio de la Ciudad), el actor dio su versión de los hechos: “Había cinco mil dólares en un paquete de patitas de pollo y Eva, una señora que me ayudaba en casa, la tiró. Un día necesitaba ese dinero y no estaba, y Eva me dijo que la había tirado a la basura. Tuve mucha buena suerte: Fui ahí, metí la cabeza en el tacho y la plata estaba”, aclaró y desmintió que este haya sido el motivo de la separación. Dijo que “pasaron muchas otras cosas” y terminaron por culpar a su expareja “de algo que no tuvo nada que ver”, aunque no dio mayores especificaciones.