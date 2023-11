escuchar

Se llevan a cabo las primeras horas del balotaje en la República Argentina. Este domingo se define al próximo Presidente de la Nación y con toda la jornada por delante quien habló fue la María Servini. En diálogo con LN+, Jueza Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 se refirió al operativo de seguridad que se llevará a cabo en el lugar donde votará el candidato por La Libertad Avanza, Javier Milei. Esto, para que no se repita lo sucedido en las elecciones generales el pasado 22 de octubre.

La jueza se refirió a las medidas que se tomaron en cuando a la prevención que se dispondrá en el lugar en el que Javier Milei emitirá su sufragio: “Sí, se estudió ayer el tema. Hablamos con la policía y se dispuso hacer un procedimiento mucho mayor parala seguridad de Milei y los votantes, en la UTN”. También, explicó cómo se llevará cabo todo: “Es una seguridad entre extrema y media, afuera la policía de la ciudad, adentro el comando. Nosotros queremos que la gente pueda seguir entrando al lugar y votando. Es un tema de multitud y de seguridad, pero se armó en beneficio del votante. Se dejaron dos puertas abiertas para que el votante pueda seguir ingresando a la UTN, no como la otra vez que se cerró la entrada”.

Una situación caótica se vivió cuando Javier Milei emitió su voto en las elecciones generales Julián Bongiovanni

Por otra parte, la Jueza Federal destacó que en un caso así desde la justicia deben “estar avisados de los horarios en los que votan los candidatos”. “Si se cambia, debemos saberlo, pero no sabemos a qué hora va a ir Milei a votar”, dijo. Servini aseguró haberse enterado al aire que Javier Milei votará aproximadamente a las 12.30.

“[Los candidatos] no tienen por qué informar a la justicia electoral a qué hora van a votar, nunca lo supimos, eso queda a elección de la persona que va a votar, pero en este caso sí porque la elección anterior la gente se enojó y no pudo votar. No puede ser que por una persona la gente se quede sin votar”, protestó la magistrada, y subrayó: “Tenemos que brindar seguridad al votante y al candidato”. Sobre esto, dio un ejemplo de lo sucedido en las elecciones generales: “Lo mismo hicimos la vez anterior donde fue a votar Patricia Bullrich, en la Rural. Los periodistas esperaron afuera, ella votó, salió y la gente siguió ingresando por otra puerta”.

Donde votará Fátima Flores, también se dispuso un operativo de 'prevención Gerardo Viercovich

Además, Servini aclaró el otro punto donde se reforzará la prevención, y reveló: “También donde vota Fátima Flores (novia de Javier Milei) porque la otra vez hubo problemas”. Con respecto al resto de los candidatos, la Jueza Federal explicó que todo se mantendrá igual.

Frente a la escases de boletas del partido opositor, Servini explicó: “Es un tema que ya lo sabemos hace varios días, y la gente de La Libertad Avanza se comprometió, presentó un escrito y que sus fiscales van a reponerlas. La responsabilidad de las boletas es de cada partido”. Otro tema al que hizo referencia fue a las denuncias de fraude, y sobre eso fue determinante: “Nunca tuvimos una denuncia de fraude, jamás. Nos han hecho abrir sobres en los escrutinios algunos partidos, pero cuando todo coincide con el acta nadie nos pide más nada”.

LA NACION