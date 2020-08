Luis Novaresio criticó a Alberto Fernández por "corporizar al fantasma del cogobierno con Cristina Kirchner" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de agosto de 2020 • 15:05

Luis Novaresio criticó al presidente Alberto Fernández por decir que "a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Mauricio Macri".

El conductor de Novaresio 910 (La Red) cuestionó además al mandatario por la manera en que lleva adelante la reforma judicial y por "corporizar al fantasma del cogobierno con Cristina Kirchner".

"Me sorprendieron dos cosas del Presidente este fin de semana. Primero la comparación completamente desafortunada de que en tiempos de Covid-19 nos va mejor que con la gestión de Macri, fue una comparación innecesaria. Y lo otro fue decir que 'Macri me dijo por teléfono que se mueran los que se tengan que morir'", comentó esta mañana el periodista durante el pase de programas junto a Fabián Doman.

Más adelante, ambos conductores opinaron sobre la reforma judicial que impulsa el gobierno. Para Doman, "salvo la vicepresidenta Cristina Kirchner y el Presidente a regañadientes, tomando aceite de ricino, no hay nadie a favor de la reforma judicial".

"No estoy de acuerdo", replicó Novaresio. "Lamentablemente, el Presidente, que en cinco meses había conseguido aventar el mayor de sus fantasmas, lo volvió a recibir. ¿Cuál es el fantasma? Que está cogobernado con Cristina Fernández. Ese es el problema", consideró.

Cuando Doman argumentó, por el contrario, que gran parte del oficialismo hace silencio porque no apoya la reforma judicial y que "no lo dicen porque saben que se desata una crisis política que puede quebrar el Frente de Todos", Novaresio insistió que no estaba de acuerdo y que no tenía "porqué hacer el esfuerzo intelectual de interpretar los silencios".

Y finalizó: "Esto va a ser francamente un proyecto sacado, si es que sale, vergonzosamente, y que va a llevar la firma de Alberto Fernández, que entre otras cosas defendió el inciso E del artículo 72", sostuvo, en referencia a la cláusula promovida por Oscar Parrilli que obliga a los jueces a denunciar supuestas presiones "de los poderes mediáticos".