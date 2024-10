Mónica Gutiérrez contó qué le diría a Javier Milei y lo comparó con el kirchnerismo

Escuchar

Desde el inicio de su gestión, incluso previo a su llegada a la Casa Rosada, el presidente Javier Milei tuvo fuertes críticas hacia el periodismo en general. En varias ocasiones, cuestionó de forma individual e insultó a una extensa lista de comunicadores y trabajadores de prensa luego de que hicieran comentarios que, para él, fueron opositores a su gestión y a su plan de gobierno.

La periodista Mónica Gutiérrez, quien hizo televisión diaria durante más de 40 años, fue blanco de los cuestionamientos del mandatario. Sin embargo, la conductora aseguró que si lo tuviera enfrente, no le diría nada.

“No sé si le diría algo, no sé si tendría ganas de decirle algo porque creo que a él no le importaría lo que yo le dijera”, respondió ante la consulta de Luis Novaresio durante su participación en +Entrevistas, el ciclo que emite a la medianoche LN+.

Si bien como primera respuesta sostuvo que no tendría alguna frase concreta para expresar, enseguida mencionó una contundente. “Si me dijeras que le diría espontáneamente, le diría ‘macho aflojá un poco. Hacé todo lo que tengas que hacer, pero no nos tengas a los viandazos todos los días, insultando gente’, porque todos queremos vivir un poquito más relajados”, agregó.

En esa línea, y a pesar de la diferenciación que el titular del Ejecutivo establece con sus antecesores en la administración nacional, Gutiérrez trazó un paralelismo entre Milei y la expresidenta Cristina Kirchner.

“A esto ya lo vivimos con Cristina. Me hace acordar mucho todo esto a Cristina y al kirchnerismo, muchas de las cosas que se hacen, pero pasa que ahora son un reloaded porque las herramientas son infinitamente más potentes”.

La periodista recibió en particular una serie de ataques luego de su paso por el programa de Mirtha Legrand, ocurrido en mayo, donde fue hostigada por Alfredo Casero. En ese momento, el mandatario compartió publicaciones que decían “lloran tanto Mónica Gutiérrez, Baby Etchecopar y todo el periodismo ensobrado”.

Sobre ese episodio, aseguró que no lo vivió “como una cosa personal”, sino que lo consideró un elemento más de “una estrategia desde el oficialismo que es para sacar del medio a los periodistas profesionales”.

Como contó LA NACION, Mónica Gutiérrez pasó 45 años de su vida haciendo TV en forma diaria, generalmente noticieros en vivo. Nació en Rosario y, con menos de veinte años, era conductora y productora en uno de los principales canales de esa ciudad.

Fue una figura emblemática del periodismo en los albores de la democracia alfonsinista con coberturas aún recordadas como la que protagonizó en tiempos de la asonada militar liderada por Aldo Rico en la Semana Santa de 1987.

