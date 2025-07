Martín Fierro de Radio 2025: 34 estatuillas en juego, un menú gourmet y las otras 6 ceremonias que se vienen

Después del Martín Fierro Federal, el del Teatro y el de los Portales Web, llega una nueva entrega de los premios más famosos del país. El próximo domingo será el turno de la fiesta de la radiofonía argentina y la ceremonia promete una velada llena figuras, encendidos discursos y las habituales polémicas y perlitas que despiertan este tipo de eventos.

Con una lista de invitados que ronda las 400 personas, la cita será en Jano’s Darwin, un salón de eventos, ubicado en Palermo. La televisación -a cargo de América TV- comenzará a las 19 con la tradicional alfombra roja por la que desfilarán las figuras más emblemáticas de las señales AM y FM. Paula Varela, Guido Záffora, Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas serán los encargados de recibirlas, charlar con ellas y de mostrar sus looks.

Una hora y media después, a las 20.30, comenzará la ceremonia. Pamela David y Luis Novaresio estarán al mando de la velada que tiene 32 ternas y además entregará dos premios Martín Fierro de Oro [uno para la AM y otro para la FM] y hasta un posible Platino, según anunció el presidente de la Asociación de periodistas de la televisión y la radiofonía argentinas (Aptra), Luis Ventura. “El corazón me explota de felicidad. Es muy lindo”, confesó la conductora de Desayuno americano, tras ser convocada.

Las sorpresas de la noche

Si bien hasta el momento no se escucharon polémicas respecto a los ternados o a quienes quedaron afuera, la ceremonia promete tener todos los condimentos característicos de este tipo de premiaciones: emoción, pronunciamientos políticos y homenajes (en este caso, serán cuatro: dos a emisoras y dos a periodistas). A diferencia de otros Martín Fierro, esta vez no estará el clásico segmento “In Memoriam” para recordar a los que ya no están. Sin embargo, según pudo saber LA NACION, no faltarían las menciones especiales a emblemas del periodismo como es el caso de Jorge Lanata y Mario Mactas.

Como en toda fiesta, la música estará presente entre las ternas para hacernos viajar en el tiempo y que volvamos a disfrutar de aquellas cortinas musicales que dejaron una huella en la historia de la radiofonía argentina.

Respecto a los invitados, hasta el momento hay asistencia perfecta. El único ausente con aviso será Santiago Del Moro, nominado con su ciclo El Club del Moro, que se encuentra de viaje. “Todos quieren venir. Nadie quiere perderse estas celebraciones”, le dice Liliana Parodi a LA NACION en medio de los preparativos.

Santiago del Moro fue el ganador del Martín Fierro de Oro el año pasado. Este domingo, tenía que entregar el galardón, pero no asistirá a la ceremonia porque está de viaje Captura de pantalla

Con más de 200 personas involucradas, entre técnicos y personal gastronómico, la organización de este tipo de eventos comienza con dos meses de anticipación. Sin embargo, la mayor parte se resuelve 20 días antes cuando se dan a conocer los nominados. “Lo que se hace con tiempo es la búsqueda del lugar, el pedido de presupuesto para la transmisión, el tema de las pantallas, el sonido y la iluminación, pero todo lo demás, como las invitaciones o el armado de las mesas queda para el final”, advierte la productora mientras señala que esta última tarea es una de las más complicadas.

“No solo es el tema de a quién sentás con quién si no dónde ubicás a las figuras para que las cámaras puedan tomarlas todo el tiempo”, revela quién ya cuenta con alrededor de 15 Martín Fierro organizados. “El primero fue en 1999 con la conducción de Teté Coustarot y Guillermo Andino”, recuerda.

El menú

El menú de uno de los Martín Fierro de 2024

En este caso, la entrega de los Martín Fierro de Radio será con cena. Los 400 invitados -entre los que se encuentran nominados, acompañantes, autoridades de las emisoras y los periodistas socios de Aptra- podrán degustar un menú gourmet especialmente pensado para la ocasión.

Mientras que la entrada será un tartar de salmón rosado con mango y palta sobre un glaseado de soja, limón y jengibre, el plato principal consistirá en un medallón de ternera (realizado en una lenta cocción de 8 horas), un mil hojas de papas, hongos salteados en una reducción de Malbec y cherries confitados. Para los que no comen carne, la opción veggie ofrecerá vegetales salteados al perfume de tomillo.

De postre, se servirá un key lime pie con helado de frambuesas y frutos rojos en almíbar cítrico. El café con petit fours será infaltable para los que se queden hasta el final.

Los Martín Fierro que se vienen

Desde que Ventura asumió la presidencia de Aptra en 2015, el premio más popular del mundo del espectáculo argentino tuvo algunos cambios. El primero de ellos fue desdoblar la entrega de los Martín Fierro de TV abierta y de Radio en dos ceremonias distintas. Luego, y con intenciones de aumentar los ingresos de la Asociación de Periodistas de Televisión Abierta y Radiofonía Argentina, se empezaron a multiplicar los premios y reconocimientos, abarcando distintas disciplinas y medios de comunicación. Así llegó el Martín Fierro Digital, el de la TV por Cable, el de la Moda, el Latino, el del Cine, el del Teatro... y la lista sigue.

Soledad Silveyra homenajeada en el Martín Fierro de Teatro Prensa América TV

De las 45 estatuillas que la entidad entregaba a través de una única ceremonia anual se pasó a casi 500 por año. “El Martín Fierro se ha convertido en el primer o segundo premio más importante del mundo”, advirtió el periodista de espectáculos que, en el desdoblamiento de las ceremonias, también encontró la posibilidad de atraer nuevas pantallas de transmisión, no solo de aire sino también de cable y streaming.

En lo que va de este 2025, ya hubo tres Martín Fierro: el de la TV Federal y dos nuevas incorporaciones al gran catálogo de este premio: el del Teatro y el de los Portales Web. De acá a fin de año, habrá seis más. Después del reconocimiento a la radiofonía el próximo domingo, llegará el turno del Martín Fierro Digital. La fecha tentativa sería el 1° de septiembre y el lugar elegido es La Rural. Por tratarse de un salón, los invitados podrán disfrutar del formato con cena, aunque el menú será un poco más descontracturado del que se ofrecerá en el de Radio. En este caso, la transmisión será por streaming a través de varios canales en simultáneo.

Uno de los más importantes y convocantes sigue siendo el Martín Fierro de la TV abierta. La ceremonia -confirmada para el 29 de septiembre- será en el lujoso Hotel Hilton y, como en los últimos años, será transmitida por Telefe. A mediados de octubre llegará la hora de premiar al cine. Si bien el anterior estuvo a cargo de América TV, este año también hay otro canal interesado, por lo que la fecha y la transmisión todavía no están cerradas. Otro que siempre queda en la pantalla de A24 es el galardón que premia a la TV por Cable. Según pudo saber LA NACION, por el momento solo está confirmado que será a mediados de noviembre y con cena.

Pampita, una de las nominadas recurrentes en el Martín Fierro de la Moda

La versión latina de la estatuilla, que reúne a las figuras más destacadas del espectáculo hispano, se entregará el sábado 22 de noviembre en la cadena de hoteles Marriott de Brickrell, en Miami. El más glamoroso, el de la Moda, será el último del año (el 5 de diciembre) en los estudios de Telefe, en Martínez.

Un gaucho, en todas sus versiones

El Martín Fierro se convirtió en una marca registrada de nuestro país

Conforme comenzaron a multiplicarse los Martín Fierro se produjo una especie de “efecto contagio” y varios sectores demostraron interés por tener su propia fiesta. Tal fue el caso del Martín Fierro Latino, una experiencia que debutó hace dos años en Miami y que reunió a figuras de diversos acentos. “Varios países latinoamericanos están pidiendo el Martín Fierro, como Paraguay, Uruguay, Perú y Ecuador”, advirtió Ventura que, gracias a esta multiplicación de reconocimientos y ceremonias, logró revertir la crisis de la entidad que preside.

Ahora bien, las posibilidades de diversificación de esta marca registrada superó el límite de lo imaginable. Una estatuilla al campo y otra al rubro inmobiliario son algunas de las ideas que surgieron en el último tiempo, aunque todavía se encuentran en una etapa de evaluación y negociación. De hecho, el segundo galardón no está planeado para ser televisado.

Las dos disciplinas que tienen más chances de sumarse al catálogo de Aptra en el corto plazo son la danza y el fútbol. Según pudo saber LA NACION, en el caso de la primera, ya se comenzó a hacer un scouting de bailarines por todo el país; lo cual indica que sería un premio federal. De ser este año, la fecha tentativa sería noviembre.

Respecto a la organización del galardón deportivo, se sabe que hay un fuerte interés del canal de Martínez por llevarlo a cabo. Sin embargo, el armado de las ternas y de los nominados sería la mayor complicación debido al desfasaje que existe entre el calendario de los futbolistas que juegan en el país y los que juegan en el exterior. Todo un problema de fechas y logística que para que se concrete se deberá encontrar una pronta solución.

Con la colaboración de Gustavo Lladós.